VOJSKA MINIRA BRANE KAKO BI POPLAVILA KIJEV?! Stanojević tvrdi da postoji PAKLENI PLAN ako ruske snage prodru u prestonicu

Stanojević se na početku razgovora osvrnuo na pregovore u Turskoj i naveo da ne očekuje mnogo od njih.

- Očekujem da se reše samo neka humanitarna pitanja pošto vidimo da jedna i druga strana, a posebno Kijev, deklarišu za potpuno nešto suprotno od onoga što su zahtevi Rusije. Imajući u vidu situaciju u Ukrajini, znam da (Volodimir) Zelenski, iako prihvata prvu tačku da Ukrajina neće ući u NATO, to neće ispuniti. Mislim da će imati prevrat u državi za svaki sledeći put kad bude prihvatio, tako da se bojim da od toga nema ništa - rekao je Stanojević u uključenju u jutarnji program Kurir televizije.

foto: Kurir Televizija

Stanojević tvrdi da ukrajinska vojska navodno minira brane u okolini Kijeva.

- Dobio sam informaciju od svojih prijatelja iz Ukrajine da su navodno u Kijevu i oblasti oko njega minirane centrale odnosno brane. One zadržavaju ogromnu količinu vode Dnjepra. Planiraju da u slučaju da ruska vojska prodre u grad poplave ceo Kijev. To bi bilo katastrofalno zato što se ljudi kriju noću u podrumima i metroima. To bi dovelo do posledica nesagledivih razmera. Nadam se da do toga neće doći - rekao je Stanojević.

Voditeljka Olja Lazarević dotakla se snimka navodnog mučenja ruskih vojnika, a potom upitala predsednika pokreta Rodoljuba kako to komentariše.

- Taj snimak me je šokirao. Problem je što sam ja takve snimke, čak i mnogo gore, video posle 2014. i 2015. godine, ali to mediji i zapad nisu videli. To su ruski vojnici koji su se predali. To se sve dešavalo u Harkovu. Ukrajinski vojnici su izvodili ruske zarobljenike i pucali im u noge i u telo. Dok su ležali, stavljali su im kese na glavu i mučili ih. Mi tu imamo na snimku, kako ti mladi momci umiru, dok oni to snimaju. To je protkano kroz vojsku Ukrajine. Stvorili su jednu veliku antirusiju. Rusofobija koju čak i kod nas pokušavaju da ubace - rekao je Stanojević.

- Kakav je status ukrajinskih političara koji se ne slažu sa politikom Vloodimira Zelenskog - upitala je voditeljka Olja Lazarević.

Stanojević je naveo da nemaju status i da je većina kidnapovana i mučena. Takođe je dodao da su mediji potpuno počišćeni i da se drugačije mišljenje ne priznaje.

- Zamislite da su skoro svi, polovina opozicije, nestali. Mnogi su pobegli ili uhapšeni. Poznati analitičari su kidnapovani i mučeni. Meni se javio čovek koji ima 75 godina, pisac i publicista, jako popularan čovek. On je uhapšen i mučen, ne daju mu čak ni lekove. Njegova žena poziva da bilo ko čuje o njima. Takvih je na desetine. Ceo taj broj ukrajinskih političara, koji su inače objektivni, počišćen je. Preuzeti su njihovi nalozi na drštvenim mrežama i na njima serviraju priču ljudima. Medijski prostor je u potpunosti počišćen. Ako se čuje za drugačije mišljenje, vi ste odmah proglašeni za ruskog agenta i naravno mučeni i likvidirani - rekao je Stanojević.

Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

