MIXX AWARDS Otvorene prijave za prestižnu nagradu za najbolje digitalne kampanje i projekte

Brojne promene koje su zadesile svet i digitalnu industriju prethodne dve godine navode nas da zaključimo da je svet kakav smo do sada znali prošlost, da se više ništa neće vraćati na staro i da se treba prilagoditi novonastaloj situaciji. It`s the end of the world as we know it!

Osim što je funkcionisanje u post-covid eri samo po sebi donelo nova pravila, postavlja se i niz drugih pitanja: kako će u budućnosti izgledati digitalna ekonomija i kako će brendovi iskoristiti virtuelnost Metaversa, koje promene donosi Web 3.0, kakva je perspektiva ciljanog oglašavanja bez kolačića, u kom pravcu će se razvijati e-commerce i upotreba NFL-a za plaćanje virtuelnih dobara. Sve to će umnogome uticati na promenu pravca i drugačiji raspored dosadašnjih prioriteta – posvećenosti brendu, sadržaju, organskom rastu i performans metrikama.

Da bismo bili u skladu sa promenama IAB MIXX Awards (Marketing and Interactive Exellence Awards) ove godine gubi neke stare i dobija 3 nove kategorije: Best Brand Advertising Campaign, Best E-commerce Campaign i Best Campaign Effectiveness. Radovi se u skladu sa ciljevima kampanje ili projekta, kao i ranijih godina, mogu prijaviti u jednoj ili više kategorija. U svakoj kategoriji se dodeljuje po jedna nagrada, a žiri će svojim ocenama odrediti pobednika za sledećih 12 kategorija: Best Brand Advertising Campaign, Best Cross Media Integration, Best Innovation, Best E-commerce Campaign, Best Product Launch, Best Social Community Building, Best Video Advertising Campaign, Best Branded Content, Best Campaign Effectiveness, Best Direct Response & Lead Generation Campaign, Best Social Influencer Marketing i Best Social Media Campaign.

Za IAB MIXX Grand Prix, najprestižniju nagradu takmičenja, boriće se pobednički radovi iz svih kategorija, dok će odluku o dobitniku Grand Prix-a doneti stručni žiri tajnim glasanjem na sam dan svečane dodele. Kompanija koja je dobitnik Grand Prix-a ima mogućnost nominacije člana stručnog žirija za naredno takmičenje IAB MIXX Awards Serbia.

Stručni žiri, ove godine regionalni i najbrojniji do sada, činiće: Milja Šijakinjić, Kreativna direkcija/Ilustracije/Scenariji, Žiška, Vesna Ćeranić, Associate Partner, Executive Group,

Sanja Gajić, Digital Group Account Manager (Director), FullHouse Ogilvy, Nikola Parun, Head of PR & Digital Media, Ovation BBDO, Zdravko Kevrešan, Kreativni direktor, Drive, Marija Pasuljević, Executive Director, E-commerce Asocijacija Srbije, Diana Radić, Izvršni direktor, Dnevne nezavisne novine (BiH), Dragana Koprivica, Creative Director, CREDA (MNE), Vanja Bertalan, CEO, Human (CRO), Boris Vučurević, CEO, WeissMuller Creative Media, Danica Stupar, Executive Director, BizLife, Ivana Laković, Partner & CEO, Buro Adria, Vladimir Kovač, Founder & Host, DigiTalk, Anita Galić, Digital Communications Team Manager, A1, Ana Veličković, Corporate Digital Project Manager, Loreal, Đorđe Jovanović, Marketing Manager for Balkan Region, Xiaomi, Dejan Kosanović, Direktor Marketinga, Mozzart i Bojan Šaptović, Kreativni direktor, Pioniri Communications, koji je predsednik stručnog žirija.

Radovi se mogu prijaviti najkasnije do 29. aprila 2022. godine, a pobednici IAB MIXX AWARDS 2022 će biti javno predstavljeni 9. juna prilikom svečane ceremonije dodele nagrada u okviru konferencije Digital Day. Dodela nagrada MIXX Award se realizuje u organizaciji IAB Serbia od 2016. godine, kao jedina globalno priznata nagrada za najbolja ostvarenja u digitalnoj industriji.

Pozivamo sve zainteresovane da se informišu o pravilima dodele nagrada na mixx.rs.

O IAB Serbia

Interactive Advertising Bureau – IAB Serbia je udruženje koje je osnovano 2009. godine sa ciljem da aktivno podržava rast, razvoj i edukaciju tržišta digitalnog i interaktivnog marketinga u Srbiji. Kao deo globalne IAB mreže i član IAB Europe, IAB Serbia nastoji da pomogne učesnicima u medijskoj i oglašivačkoj industriji da napreduju u digitalnoj ekonomiji. Članstvo čine više od 70 medijskih i digitalnih agencija, izdavača, brendova i tehnoloških firmi odgovornih za prodaju, isporuku i optimizaciju digitalnih oglasa, kao drugih kompanija koje ulažu svoje budžete u digitalne kampanje.

