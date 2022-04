„SPASOJE“ iz Novog Sada spasava poljoprivrednike

Nikola Lukičić iz Novog Sada je konstruisao mašinu „Soter rover“ ili popularno „Spasoje“, robotsku platformu na daljinsko upravljanje sa hibridnim pogonom na sva četiri točka, koja za cilj ima da automatizuje sve procese održavanja zelenih površina, vinograda i voćnjaka. Na ovaj, pre svega bezbedan način, mnogo je lakše održavati zemljište.

„Kad kažem automatizuje procese održavanja, pre svega mislim na košenje i prskanje. Jasno je svima koji se bave održavanjem zasada da tradicionalna agrotehnika ima velikih nedostataka po pitanju rizika korišćenja, kad se prska ljudi se truju pesticidima, iziskuje velik fizički napor da se, recimo, koristi motokultivator ili traktor koji je podložan prevrtanju na strmim terenima i ova mašina za cilj ima da eliminiše sve te rizike i da na jedan lak i zanimljiv način uradi posao na terenu. Ima mogućnost korišćenja motokultivatorskih priključaka koji su trenutno na tržištu, takvih je preko 30 različitih vrsta. Tako da „Soter rover“ ne samo da kosi i da prska, već radi i neke komunalne radnje, čišćenje snega, čišćenje asfaltnih popločanih površina sa četkom itd. Sve u zavisnosti od korisnika kako sebi želi da prilagodi mašinu, ona je tu u stanju da pomogne.“ – objašnjava Lukičić.

Na ideju je došao kada je pre nekoliko godina zasadio lavandu i shvatio da je vrlo komplikovano održavati taj zasad a u skladu sa tim, kako kaže, što mu je spasao život, ovoj mašini nadenuli su ime „Spasoje“.

„Zove se “Soter rover”, soter na starogrčkom znači spasioc a kod nas popularno je dobio naziv “Spasoje”. Eto, prvo je meni spasao život, s obzirom da smo pre jedno 5 godina zasadili 2 hektra lavande i bilo je vrlo komplikovano održavati taj zasad. Prvo smo koristili trimere, posle trimera smo bili jako srećni kad smo kupili mali voćarski traktor, međutim, ispostavilo se da ni to ne radi posao, pošto su ovde tereni malo strmiji, pa sam imao nekih prevrtanja. Motokultivator odmah posle toga i to je izistkivalo dosta fizičkog napora da se koristi efektno. I onda sam seo i rekao ok, sad nešto mora da se promeni i napravili smo prvu iteraciju prototipa pre nekih dve godine a ovo je već treća po redu verzija.”

Ne samo da je želeo da olakša sebi posao na polju lavande, Nikola je ovim izumom želeo i da poboljša agrotehniku i premosti dug niz godina od kada se desila poslednja inovacija u ovom polju, gledajući na to kao na priliku za podstrek ljudi, a posebno mladih, za povratak selu, prirodi i održavanju zemlje.

„Meni je u startu bio interes da se ljudi vrate zemlji i da se mladi vrate zemlji. Mislim da ovaj način korišćenjem nove tehnologije smo u stanju da vratimo ljude, i na selo i svojoj zemlji i da urade posao na terenu na jedan, pre svega bezbedan a isto tako lak i zanimljiv način a primetili smo da se za ovaj proizvod veoma često interesuju i ljudi koji su u godinama ili imaju neke invaliditete ali ne žele da odustanu od obrađivanja svoje zemlje“

