PAD TEMPERATURE ZA 10 STEPENI: Danas pljuskovi, pa sledi obrt! Evo kada nam opet stižu nepogode na snazi će biti i METEO ALARM

U Srbiji će danas vreme biti svežije i vetrovito, na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima ujutro i pre podne promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, dok se sredinom dana očekuje razvedravanje.

Duvaće umeren do jak severni i severozapadni vetar koji će uveče oslabiti. Najniža temperatura će biti od 12 do 17 stepeni, a najviša od 19 do 22 stepena.

Četvrtak

Pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 4 do 9 stepeni, najviša dnevna od 22 do 25 stepeni.

Petak

Pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 6 do 11 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni.

Subota

Pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče na severu i zapadu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar u većem delu slab promenljiv, posle podne i uveče na severu i zapadu Srbije u skretanju na umeren i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 14 stepeni, a najviša od 28 do 31 stepen. Prema najavi RHMZ-a, u subotu će na snazi biti i žuti meteo alarm, zbog predviđenih grmljavinskih nepogoda.

