JEZIVA ISPOVEST SINA ČIJI JE OTAC PREMINUO U DOMU ROJAL: Moj pas živi deset puta bolje nego što mi je otac živeo u tom domu

Otac mi se konstantno žalio na lošu higijenu i ishranu. Dok sam mu tražio drugi smeštaj, on je, nažalost, preminuo, rekao je sin koji oca nije uspeo na vreme da izvuče iz nelegalnog doma za stare "Rojal" u Krnjači.

foto: Kurir

Moj otac je u domu "Rojal" proveo nepuna dva meseca. Dok je tamo boravio, u jednom trenutku me je pozvao telefonom, urlikao je od bolova, kukao i vrištao jer je imao problem s kateterom.

Rekao je da već tri sata trpi nesnosne bolove i da uzalud doziva osoblje doma, jer niko ne dolazi da mu pomogne. Odmah sam telefonom pozvao jednu od negovateljica da je pitam zašto mu niko ne pomaže, a ona je samo odgovorila "nisam čula" - tvrdi za Kurir sin jednog dekice (njihova imena i prezimena poznata redakciji), koji je u nelegalnom staračkom domu "Rojal" u Krnjači boravio od 8. marta do 19. aprila ove godine, kada je tamo umro.

Zbog pretnji koje su bivše radnice tog doma, ali i novinarke našeg lista dobijale od vlasnika doma "Rojal", o čemu smo pisali prethodnih dana, naš sagovornik je iz bezbednosnih razloga želeo da ostane anoniman, ali je imao potrebu da sa javnošću podeli nemila iskustva koja je njegov pokojni otac doživeo u domu u Krnjači.

- Imam psa kući, živi deset puta bolje nego što je moj otac, koji je tamo proveo mesec dana! - kaže naš sagovornik, koji smatra da korisnici doma "Rojal" ne dobijaju adekvatnu negu.

- Odmah na početku sam video šta se tamo dešava i kako se ponašaju prema korisnicima. Želeo sam oca da prebacim u drugi dom, ali dok sam mu tražio mesto, on je, nažalost, preminuo. Bio je tamo nepuna dva meseca, sve je bilo užasno. Otac mi se konstantno žalio na lošu higijenu i ishranu - navodi sin korisnika preminulog u domu "Rojal" i dodaje:

- Nemam nikakve dokaze, ali sumnjam da je preminuo zbog neadekvatne nege. On je naprasno umro. Kad sam bio kod njega u petak, sve je bilo uredu, da bi tri dana kasnije on naglo preminuo. Ne znam ni da li je lekove dobijao na vreme, ali znam koliko se žalio i želeo da hitno ode odatle. Vlasnik doma Filip me je odmah nakon smrti pozvao i ubeđivao da zovem njihovu pogrebnu službu, što sam, naravno, odbio - ispričao je naš sagovornik, koji nije znao da dom nema licencu za rad, verovao je vlasniku na reč da je ima.

FORMIRAN PREDMET ZBOG NELEGALNOG DOMA "ROJAL" Tužilaštvo apeluje da se ugroženi jave policiji Nakon pisanja našeg lista o nezakonitom radu u domu "Rojal" na osnovu svedočenja bivših radnica, Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu formiralo je predmet radi provere njihovih navoda u cilju utvrđivanja eventualnog postojanja krivičnih dela u radnjama zakonskih zastupnika i zaposlenih u domu. Tužilaštvo je pozvalo ljude koji su boravili u domu i smatraju da su im tamo bila povređena prava ili život neadekvatnom negom da se jave u Policijsku stanicu Palilula. Takođe, potrebno je da se jave i bivši zaposleni koji su dobijali pretnje od vlasnika, naveli su iz tužilaštva.

Kurir je razgovarao i sa unukom, koja želi da svoju baku izvede iz doma "Rojal".

- Baka mi se odranije žalila kako ih ne izvode napolje, kako im ne daju da jedu, ne kupaju ih, ali ja joj nisam do kraja verovala, pripisivala sam to njenoj demenciji. Nakon što sam pročitala šta su vašem listu sve ispričale bivše radnice doma, vidim da je baka govorila istinu. Ipak, u aprilu sam se žalila zaposlenima što ih ne izvode napolje, a oni su se pravdali da nemaju dovoljno osoblja. Takođe, sve vreme sam za baku dodatno plaćala psihijatra, nisam ni znala da oni nemaju ni doktora. Baka je sada u lošem psihičkom stanju, jako je smršala i konstantno se žalila da je bole mišići - rekla je naša sagovornica (ime i prezime poznato redakciji).

Ona je navela da je dom stalno pod ključem, a da svaka poseta korisniku doma mora da se najavi dan ranije s tačnim vremenom dolaska.

- Svaki put kada se najavim i dođem tamo, baka je okupana i sređena, ali se ona meni žalila kako je ne kupaju. Desilo se dva puta da sam nenajavljeno otišla iz nekih hitnih razloga, i oba puta je njoj bila masna kosa i videlo se da nije okupana - kaže unuka ove bake.

Zbog zabrane komuniciranja vlasnika doma "Rojal" Filipu Jakšiću s novinarkom nakon upućenih pretnji, autorka ovog teksta nije mogla direktno da kontaktira s njim radi komentara povodom tvrdnji koje su u tekstu izneli naši sagovornici.

Redakcija Kurira je pitanja tim povodom poslala na mejl doma "Rojal", a odgovori nam još nisu stigli.

