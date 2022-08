NOVI DETALJI HORORA U STARAČKOM DOMU 2kg mesa na 40 štićenika, radnice tvrde - Nakon napuštanja "mučionice" dobijamo PRETNJE SMRĆU

Starački dom „Rojal“ u Krnjači nema licencu za rad! Ovo za Kurir potvrđuju iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

- Dom „Rojal“ u Krnjači nema licencu za pružanje usluge domskog smeštaja odraslih i starih lica. Inspekciji socijalne zaštite je u prethodnom periodu prijavljeno postojanje ilegalnog doma za stare na navedenoj adresi. Dom je podnosio zahtev za licencu, koji je odbačen zbog neispunjavanja uslova i standarda - navode iz nadležnog ministarstva i dodaju da će inspekcija socijalne zaštite ponovo preduzeti sve mere iz svoje nadležnosti.

Pretnje

Podsetimo, Kurir je juče pisao o mukama i maltretiranju korisnika doma koji, po navodima bivših radnika „Rojala“, gladuju danima i da su se zbog neadekvatne nege suočili sa šugom, kao i raznim infekcijama.

Unutar ove ustanove šetaju mravi, a ako korisnici „nisu dobri“, kako tvrde bivši zaposleni, osoblje ih vezuje za krevet.

Bivše radnice su tvrdile za naš list da im je bilo zabranjeno da pozovu Hitnu pomoć u slučaju da nekome od korisnika pozli, kao i da je doktor dolazio samo kada gazda to odobri.

Kako kažu, kuvarice raspolažu sa veoma malo sastojaka: samo dva kilograma mesa dnevno i malo povrća na 40 štićenika. Nakon što su odlučile da odu iz ove, kako kažu, „mučionice“, dobijale su pretnje od vlasnika doma na račun svoje bezbednosti i bezbednosti svojih porodica.

Vlasnik ćuti

Nakon pisanja Kurira o paklenim mukama starijih ljudi koji borave u domu „Rojal“, tokom jučerašnjeg dana našoj redakciji su se javili čitaoci koji su potvrdili navode zaposlenih. Neki od njih čak navode da sumnjaju da su njihovi najmiliji članovi porodice preminuli u domu isključivo zbog pružanja neadekvatne nege.

- Mogu samo da pretpostavim šta se tu zapravo dogodilo. Moj otac, koji je boravio u domu, naprasno je umro. Videli smo se dva dana pre njegove smrti i izgledao je odlično. Odjednom su me nazvale sestre iz doma i rekle da mu je loše. Odmah sam dotrčao i video Hitnu pomoć, koja nije htela da ga odvede. Bio sam šokiran. Iako su iz Hitne pomoći rekli da će sve biti u redu, kada su otišli, on je umro! Ne znam ni da li je lekove dobijao na vreme, otac mi se stalno žalio i želeo je da ga hitno odvedem odatle. Vlasnik doma me je odmah nakon očeve smrti pozvao i ubeđivao da zovem njihovu pogrebnu službu - uznemireno priča čitalac Kurira (ime i prezime poznato redakciji).

Vlasnik „Rojala“ F. J. i dalje ne odgovara na pozive i poruke Kurira. Već drugi dan se ne javlja na telefon, a nije odgovorio ni putem mejla u vezi sa svim navedenim optužbama.

MAJKA VLASNIKA F. J. Moj sin će vam se javiti kasnije Majka vlasnika „Rojala“ Z. J., koja se na zvaničnoj internet stranici ovog doma takođe vodi kao vlasnik ove ustanove, sudeći po reakciji na naš telefonski poziv, bila je vidno iznenađena i neupućena u situaciju. - Moj sin će vam se javiti kasnije, sada je u gužvi - rekla je ona. Na naše pitanje da li dom ima licencu za rad, spustila je slušalicu. Posle toga više se nije javljala na pozive.

BIVŠIM RADNICIMA STIŽU NOVE PRETNJE Platićete glavom i ti i tvoja porodica! Nakon objavljivanja teksta u Kuriru javile su se bivše radnice, koje tvrde da su dobile nove pretnje. - „Uništili ste mi posao vredan miliona, platićete glavom i ti i tvoja porodica!“ Nudio mi je pare da demantujem ono što sam rekla - tvrdi za Kurir jedna od bivših radnica doma, koja je i pokrenula čitavu priču.

Kurir.rs/ Iva Ogarević

