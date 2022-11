ZNA SE KAD STAJE KIŠA KOJA PRAVI HAOS I POPLAVE! Direktor RHMZ za Kurir: Negde prelazi u sneg, a od utorka nam stiže novi haos

Nakon što su danas obilne padavine napravile haos u Prijepolju i Novom Pazaru, u dva mesta proglašena je i vanredna situacija. Svi su u pripravnosti, čeka se da li će vodostaji rasti i sprema se odbrana od poplava u nekim mestima. Za to vreme svi se pitaju kada će kiša konačno stati.

Prof. dr Jugoslav Nikolić, dipl. met., direktor RHMZ kaže da će se danas do kraja dana zadržati oblačno vreme, sa kišom.

- Najviše padavina očekuje se u istočnoj, centralnoj i južnoj Srbiji - dodatnih 15 do 30 mm za 12 h, lokalno i više. Na zapadu zemlje, na području Beograda i na jugu Banata prognozirana je količina od 5 do 15 mm za 12 h, dok će najmanje padavina biti u Bačkoj i na severu Banata (< 1 mm za 12 h) - kaže Nikolić i dodaje da se na području Zlatiborskog, Raškog i Moravičkog okruga, gde je prethodne noći bilo najviše padavina prognozira se dodatnih 15 do 20 mm kiše. Navodi da tokom dana na snazi ostaju žuti i narandžasti meteoalarm.

Prelazak kiše u sneg u toku noći na planinama

- U toku noći (20/21. 11. 2022.) očekuje se prelazak kiše u sneg, prvo u planinskim predelima jugozapadne Srbije, a zatim i u višim delovima Homolja na istoku. U drugom delu noći i sutra ujutro u planinskim predelima na tom području mestimično stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 15 cm - kaže Nikolić.

Vremenska prognoza za ponedeljak

Nikolić kaže da se u ponedeljak na području Srbije očekuje manja količina padavina.

- Na istoku i jugoistoku Srbije na snazi će biti žuti meteoalarm (20 mm za 12 h) usled padavina koje se očekuju u toku noći, kao i sutra ujutro, dok će intenzitet kiše u toku dana značajno oslabiti. U ostalim krajevima zemlje očekivana je količina od 5 do 10 mm, a samo na severozapadu Srbije < 1 mm.

Vremenska prognoza za utorak i sredu

Direktor RHMZ-a za Kurir kaže da će u utorak i sredu i dalje biti padavina na području Srbije, ali da će biti povremene i lokalne uz znatno manju količinu u odnosu na prethodni period.

- Istovremeno će početi da duva jak i olujni južni i jugoistočni vetar (košava), koji će na jugu Banata dostizati udare orkanske jačine.

On ističe da je upozorenje na veliku količinu padavina koju je RHMZ očekivao u periodu od 18. do 21. 11. 2022. na području Srbije izdato još u četvrtak, 17. 11. 2022.

Direktor RHMZ otkriva za Kurir kakva je hidrološka situacija bila danas posle 12 satI.

- Vodostaj na Ibru kod hidrološke stanice Raška je u većem porastu i u 12 časova je iznosio 405 cm ,što je 50 cm ispod granice redovne odbrane od poplava. U naredna 24 časa očekuje se da vodostaj dostigne i prevaziđe granicu redovne odbrane, s obzirom da se u južnim krajevima zemlje očekuje još 30 mm kiše za 12 sati. Na ovom području su moguća manja lokalna izlivanja bujičnih vodotokova. Na Limu, kod hidrološke stanice Prijepolje, vodostaj je u većem porastu, u 12 sati je iznosio 225 cm i nalazi se na nivou granice redovne odbrane od poplava. Vodostaj će u narednih 12 sati dostići granicu vanredne odbrane od poplava. Na ovom području su moguća lokalna izlivanja bujičnih vodotokova.

