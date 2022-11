Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je snažnu poruku poručivši da Srbija neće da bude zemlja kojom vlada kriminal, narko-dileri i ubice.

"Da li me boli kada neko hoće da mi ubije dete, pa naravno da me boli. Za te kretene me baš briga, za sve te, i političke, i medijske kretene, baš me briga. Ja živim za istoriju, ja živim za to šta će da ostane iza mene", napisao je predsednik Vučić na svom Instagram nalogu "avucic".

(Kurir.rs)