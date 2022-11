NOVI ŠOK ZA PONIŽENU PROFESORKU IZ TRSTENIKA: Evo šta može da joj se desi u narednoj školskoj godini, a sve zbog đaka nasilnika!

Nasilnici iz Tehničke škole u Trsteniku, koji su profesorki izmakli stolicu na času i ismevali je i za koje je nastavničko veće dalo predlog direktoru da budu izbačeni, ponavljaće ovaj razred, ali dogodine ponovo mogu upisati istu školu i može se desiti da im pomenuta profesorka ponovo predaje!

Direktor još nije doneo konačnu odluku o kazni, profesorka je otvorila bolovanje, a protiv učenika je pokrenut vaspitno-disciplinski postupak.

Napadnuta profesorka foto: Privatna arhiva, Printscreen

- Postoji i ta mogućnost da im profesorka ponovo predaje, ali ukoliko i dođe do te opcije, verujem da će kolektiv škole to sprečiti i da će se pobuniti. To ne bi bilo nikako fer prema profesorki. Mi smo i sada stava da ona ne treba da predaje više u tom odeljenju, čak i ako ta deca budu izbačena, jer se tu nalaze i đaci koji su joj se podsmevali - otkriva naš izvor iz trsteničke škole.

Dodaje da direktor može da naloži da tim đacima koji nisu direktno učestvovali u maltretiranju, ali su odobravali postupak nasilnika, za šta im je smanjeno vladanje odlukom odeljenjskog veća, taj predmet predaje drugi profesor.

Sagovornik Kurira kaže i da ti učenici imaju mogućnost da školovanje naredne godine nastave i vanredno. Kako saznajemo, profesorka se još neće vraćati na posao.

- Počeo je da je boli lumbalni deo i ne može da sedi dugo, mora da reši taj zdravstveni problem - dodaje.

Direktor Tehničke škole u Trsteniku danima ne odgovara na pozive i poruke Kurira.

Kurir.rs/ M. B.

