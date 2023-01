"OD 10 NAJTRAŽENIJIH ZANIMANJA IZ 2008. GODINE 9 NIJE POSTOJALO!" Rajović: OVAJ METOD učenja aktivira 30% crvene moždane regije

Idemo 12 godina u školu, osnovnu i srednju, nakon čega smo, po mišljenju mnogih stručnjaka, potpuno nespremni i nesposobni za životne izazove modernog društva. I dok se, čini se, aktuelni školski sistem drži one stare latinske poslovice da je ponavljanje majka učenja, postoje i oni koji insistiraju na tome da u detetu treba da se budi kreativnost, radoznalost i postavljanje ciljeva.

O ovoj temi danas razgovarali su voditelji emisije Puls Srbije sa gostima, Anom Dimitrijević iz Foruma beogradskih gimnazija, a iz Novog Sada putem viber poziva javio se Ranko Rajović, osnivač NTC sistema učenja, poznat po malo drugačijem sistemu učenju.

Koliko je Srbiji potrebna reforma obrazovanja?

- U Srbiji se i dalje traži teorijsko znanje, a ne praksa - uvela je u problem Dimitrijević.

- Đaci nisu nespremni za život i budućnost, nego nije dovoljna njihova spremnost za današnji život. Pre tri godina rađena su istraživanja, od 10 najtraženijih zanimanja devet nije postojalo! Što znači da mi spremamo decu za zanimanja koja ne postoje! Pa koja je onda funkcija školstva da ih učimo da uče napamet? - nadovezao se na sagovornika Rajović.

Šta je NTC sistem?

- Kada sam radi istraživanja snimao mozak kod učenja napamet, aktivira se 4-5% plave regije, ali kada se radi nekim drugim metodama aktivira se 30% crvenih moždanih regija! - otkrio je šta predstavlja NTC sistem, navodeći jedan najjednostavniji primer:

- Fonetski jezik: To je na primer: koja životinja se nalazi u reči kompas? To je lak odgovor- pas. I to je sakrivanje reči u rečenicu, čime se aktivira crvena regija mozga. Najveći motiv za učenje je upravo igra - naglasio je.

Dimitrijević je istakla pasivnost predavanja i predavača u školi.

- Kažete npr. danas ćemo da se bavimo nečim zanimljivim. Postavite im pitanja šta znaju o tome, pa onda uvučete dete u predmet. Bubanje i reproduktivno učenje je neupotrebljivo kasnije. Zato je u istraživanju da su oni nesposobni za dalji život, jer ne mogu to znanje primeniti. Često nauče nešto za školu, a ne znaju zašto su to učili - rekla je Dimitrijević.

Koje su metode NTC sistema

- Crvene regije su programi aktiviranja crvenih zona: kreativnost, lakše pamćenje... Moraju da se menjaju metode učenja. Ne možemo decu da spremamo za realan život, a da učimo ove stvari, i to nije samo problem kod nas nego u celoj Evropi!

