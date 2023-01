METEOROLOG OBJAVIO DETALJNU PROGNOZU DO KRAJA JANUARA: Najavio sneg i minus! Ovo će biti NAJHLADNIJI DAN

Meteorolog Đorđe Đurić je na svom Fejsbuk profilu najavio kakvo nas vreme očekuje narednih dana.

- Srbiju zahvatio novi ciklon sa Jadrana sa padavinama. U sedmici pred nama česte padavine, od sutra i hladnije vreme, a u petak i u subotu sneg i u nižim predelima. Pred sam kraj januara suvo i prohlando, a početkom februara manje otopljenje. U Srbiji se u utorak očekuje priliv svežije vazdušne mase sa severozapada i uz oblasti Alpa. Biće oblačno i hladnije sa kišom, u brdsko-planinskim predelima i u nižim predelima na istoku očekuju se susnežica i sneg.

foto: Kurir TV, Beta Ana Slovic, Ilustracija

Jugoistočni i istočni vetar biće u slabljenju, dok će još uvek pojačan i jak biti u košavskom području. Jutarnja temperatura biće od 1 do 5°C, u Beogradu 2°C, a maksimalna dnevna od 2 do 7°C, u Beogradu do 4°C. Vazdušni pritisak koji će biti iznad normale, biće u daljem porastu - najavio je meteorolog:

- U Srbiji u sredu biće tmurno i u većini predela suvo, ponegde sa slabim padavinama. Maksimalna temperatura biće od 3 do 7°C, u Beogradu do 5°C.

Prema njegovim rečima naša zemlja će "od četvrtka do petka biti pod uticajem ciklona sa Jonskog mora, tako da će doći do pada vazdušnog pritiska, ali će on i dalje biti iznad normale".

- U četvrtak će duvati umeren do jak jugoistočni vetar, koji će potom biti u slabljenju, a u petak će se uspostaviti severno i severozapadno strujanje. U četvrtak prvo u južnim, potom i u ostalim predelima očekuje se naoblačenje. Biće oblačno i hladnije, povremeno sa susnežicom i snegom. U brdsko-planinskim predelima formiraće se snežni pokrivač, a očekuje se da se ponegde i u nižim predelima formira manji snežni pokrivač, uglavnom i naročito tokom subote. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 1 do 5°C, a najhladnije biće u subotu, maksimalna temperatura od 0 do 2°C - navodi Đurić i dodaje:

foto: Nemanja Nikolić

- U nedelju i ponedeljak pod uticajem visokog vazdušnog pritiska biće suvo, tmurno i hladno. U toku jutra očekuje se slab mraz, a tokom dana maksimalna temperatura od 2 do 4°C. Prema trenutnim prognozama početak februara doneće manje otopljenje. Ipak, jutra će biti hladna i maglovita, uz mraz, a tokom dana malo toplije sa sunčanim intervalima, a maksimalna temperatura biće od 3 do 7°C, oko 5. februara i do 10°C.

Dakle, u sedmici pred nama očekuju se česte padavine. Srećom, one neće biti ekstremno obilne kao tokom prethodne sedmice. Nakon današnjeg natprosečno toplog vremena, u utorak sledi pad temperarure, a sam kraj januara biće obeležen temperaturama koje su prosečne za ovo doba godine, dok će početkom februara one biti malo iznad proseka - poručio je mteorolog.

Kurir.rs