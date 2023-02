OVO SE ZOVE VREMENSKI ROLERKOSTER: Srbijo spremi se! Od prolećnih temperatura preko kiše do snega, evo kada nas očekuju promene

Tokom većeg dela nedelje malo do umereno oblačno, suvo i relativno toplo. U ponedeljak neznatno svežije u odnosu na vikend, a zatim do narednog vikenda znatno toplije od proseka.

Za naredni vikend moguće jače pogoršanje vremena, konkretnije padavine, dok je oko 26. februara moguće i zahlađenje, posebno na zapadu i severu regiona, piše meteorolog Marko Čubrilo u najnovijoj vremenskoj prognozi za blog Savacoop.

U ponedeljak malo do umereno oblačno i uglavnom suvo. Samo još pre podne ponegde na jugu regiona R5 moguća pojava slabe kiše, a sneg samo preko 1000mnv. Duvaće umeren, nad regionima Zapadne i Južne Bačke, Banata i istoku regiona južnog Banata, Stiga i Braničeva na udare i pojačan severozapadni vetar koji će uveče oslabiti. Dnevni maksimum od +5 do +13 stepeni Celzijusa. Najsvežije nad planinskim delom regiona južnog Banata, centrane i južne Srbije.

foto: Marina Lopičić

Od utorka do narednog petka pod uticajem anticiklona, suvo, stabilno i relativno toplo vreme za ovaj deo godine. Duvaće slab, nad regionima Zapadne i Južne Bačke i Banata povremeno i umeren jugozapadni vetar. Jutarnji minimumi od 0 do +5, lokalno u kotlinama regiona centralne i južne Srbije oko -4 stepena Celzijusa. Dnevni maksimum vrlo visok, uglavnom od +8 do +14, a oko srede ponegde i oko +18 stepeni Celzijusa, posebno nad regionima Zapadne i Južne Bačke, severne Bačke i južnog Banata. U naredni petak povećanje oblačnosti koje će ponegde usloviti pojavu prolazne kiše i to pre svega nad regionima Bačke i Banata kao i nad planinskim delom regiona južnog Banata, Srema, Mačve, Šumadije i centralne i južne Srbije. Vetar jugozapadni, na planinama pojačan, a dnevni maksimum bez veće promene.

foto: Nemanja Nikolić

Za naredni vikend je moguće jače pogoršanje vremena koje će u subotu zahvatiti regione Zapadne i Južne Bačke, Banata i zapad regiona centralne i južne Srbije donoseći obilniju kišu, a lokalno može biti i grmljavine, dok će ostali deo regiona pogoršanje zahvatiti u nedelju. Kako će pogoršanje biti uslovljeno formiranjem sekundarnog ciklona nad Jadranom, a još nema tačne lokacije centra ovog ciklona neizvesno je kako će se temperatura tih dana kretati. Poslednji proračun pokazuje da bi u nedelju i u ponedeljak uz jače zahlađenje osim kiše, nad regionima Zapadne i Južne Bačke, zapadom regiona centralne Srbije i možda zapadom regiona Srema, Bačke i Banata bilo i snega, te je tamo ponegde moguće i formiranje manjeg snežnog pokrivača, dok bi se nešto veći snežni pokrivač mogao javiti nad planinskim delom krajnjeg zapada regiona centralne i južne Srbije.

foto: AP Darko Vojinović

U subotu dnevni maksimum do +9 na severu regiona Zapadne i Južne Bačke do oko +15 na jugu regiona centralne Srbije, a naredna dva dana bi mogao biti u opsegu od +1 nad regionom Bačke i zapadom do oko +12 nad jugoistokom regiona centralne Srbije. Vetar bi od subote nad regionima Zapadne i Južne Bačke, Banata i severom regiona Srema, Mačve i Šumadije i centralne Srbije okrenuo na severni smer.

(Kurir.rs/Savacoop)