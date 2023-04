POJEFTINJUJU STANOVI NA PERIFERIJI BEOGRADA! Zna se i razlog, a ovo će u centru IPAK DA POSKUPI!

U narednom periodu očekuje se stagnacija cena nekretnina širom Srbije, pa čak i pad cena stanova stare gradnje na obodima Beograda, kaže za Kurir Davorka Tasić, agent za nekretnine.

Do ovoga, kaže, dolazi zbog male potražnje.

- U narednom periodu nećemo imati rast cena nekretnina, a posebno nam se neće ponoviti astronomski skok iz decembra prošle godine. Pad se dešava jer je potražnja mala zbog visokih cena. Imamo neznatan broj prodavaca koji su to već shvatili i koji sad uz korekciju prodaju svoje stanove. Imali smo po periferiji situacije da se sagradi nova zgrada, da je kvalitetna gradnja, lep stan, ima garažno mesto, 24-časovni nadzor i da je, naravno, takav stan skuplji od drugih. A onda smo imali one koji imaju stanove u starim zgradama pored tih novih, koji su pokušavali s tim cenama da se izjednače. To je išlo do nekih granica, ali dalje ne može, ljudi ne kupuju - kaže ona.

Davorka Tasić foto: Shutterstock, Kurir Televizija

Podseća da je ranije u naseljima poput Karaburme, Mirijeva, Ceraka, Petlovog brda, Labudovog brda mogla da se kupi pristojna nekretnina po pristupačnoj ceni. Tamo je sada kvadrat skočio i do 2.000 evra, a očekuje se da će upravo ti stanovi pojeftiniti. Stanovi u centru, kaže, i u narednom periodu će držati cenu:

- Ulice kao što su Knez Mihailova, Kosovska, Krunska, Jevremova, Jovanova, Kosačnićev venac, one će uvek držati visoku cenu i uvek su odskakale od drugih...

Tasićeva, međutim, napominje da bi jedino garaže mogle da poskupe. - Garaže u srpskoj prestonici su u deficitu, te ne možemo očekivati da će im biti cena manja, može samo da bude veća. Ostale nekretnine po drugim gradovima Srbije i na turističkim destinacijama neće imati padove, ali ne bi trebalo ni da poskupljuju - kaže ona.

Ističe da su problem pri kupovini nekretnina i skupe pozajmice: - Kamate na kredite su porasle, sve je manji broj kreditnih kupaca. Ljudi, i ako podižu kredite, podignu na primer 30.000-40.000 evra, da dodaju uz novac za koji su prodali prethodnu nekretninu. Retko ko se odlučuje da kupi stan od 200.000 evra i da kompletno koristi kredit.

Kurir.rs / S. Trajković

