"ČOVEČE, MALARIJU PRENOSE KOMARCI, A NE LJUDI" Dr Šekler zagrmeo na predstavnika SZO: Rekao je totalnu glupost! Sudanci su žrtve

Žestoke borbe za vlast nastavljene su u Sudanu. Dve vojne grupe se sukobljavaju kako bi preuzele potpunu kontrolu u zemlji.

Jedna od zaraćenih strana zauzela je biolaboratoriju u kojoj se nalaze patogeni malih boginja i kolere u sudanskoj prestonici Kartum. Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da postoji visok rizik od biološke opasnosti.

Ovaj događaj komentarisali su u jutarnjem programu Kurir televizije Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta i prof Dr Vladimir Tomašević, dekan Fakulteta za inženjerski menadžment.

foto: Kurir televizija

- Ne preti opasnost ni svetu, ni Sudanu, ni okolini laboratorije. To što se unutra nalaze patogeni malih boginja i kolere to ne znači ništa. To je tipična politizacija ovog događaja i naravno da se ovo koristi da bi se skrenula pažnja svetske politike na stvari koje se dešavaju u Sudanu - rekao je Šekler.

Ocenio je da se ovaj događaj politizuje:

- Što se tiče konkretnog događaja naravno da ne preti nikakva opasnost od pandemije. Sudan je dugo bio britanska kolonija i već dugo se non-stop nalazi u sukobu, a izvor sukoba ja nafta. Ovde su Sudanci žrtve i kada rat u Ukrajini privlači najviše pažnje, teško da će uspeti da se za nju izbore - rekao je Šekler i oštro kritikovao predstavnika Svetske zdravstvene organizacije koji je izjavio da preti opasnost i od malarije:

- Ovaj čovek je rekao totalnu glupost! Čoveče, malariju prenose komarci, a ne ljudi. Ne postoji način da dobijete malariju osim da vas ujede komarac.

foto: Kurir televizija

Tomašević se saglasio i konstatovao da nije poznato čemu je laboratorija u koju je vojska upala namenjena.

- Slažem se i kao neko ko je boravio u Africi i sam sam prelažao malariju. To nije ništa strašno. Ako govorimo sa stanovišta inženjerskog menadžmenta, vi uvek možete da koristite viruse i bakterje u vojne svrhe. Nije nepoznato i da su i u Ukrajini otkrivane razne laboratorije. Mi ovde ne znamo u svrhu čega se ta laboratorija koristila - kaže Tomašević i dodaje:

- Ovo je vapaj Sudana za pažnju, jer kada bogati ljudi ratuju, to je svima na televizijskim ekranima. Kada siromašni ratuju to nikog živog ne zanima. U Sudanu se vodi finansijski rat. 2011. vi ste odcepili jedan deo teritorije Sudana koja je predominantno nosila finanssijske tokove po pitanju nafrnih derivata.

06:02 ČOVEČE, MALARIJU PRENOSE KOMARCI, A NE LJUDI! Dr Šekler oštro prema predstvaniku SZO: Rekao je totalnu glupost! Sudanci su žrtve

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud