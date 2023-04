OVI RODITELJI OKLEVAJU DA VAKCINIŠU DECU - BOGATI SU I OBRAZOVANI: U Srbiji 5.400 dece nije primilo vakcinu koja SPASAVA ŽIVOT!

Pravovremena vakcinacija je od neprocenjive vrednosti za zaštitu od ozbiljnih, po život opasnih zaraznih bolesti, a svaki prekid imunizacije dovodi decu, kao i širu zajednicu, u direktnu opasnost od bolesti. Procenjuje se da vakcinacija svake godine sačuva 4,4 miliona života širom sveta, saopštio je UNICEF Srbija povodom obeležavanja nedelje imunizacije.

- Procenjuje se da je samo u 2021. godini 25 miliona dece u potpunosti ili delimično propustilo neku od vakcina. Od toga, oko 5.400 iz Srbije. Zato je od ključnog značaja da se poveća obuhvat vakcinacijom među decom nakon pada obuhvata izazvanog pandemijom kovid 19 - navedeno je u saopštenju.

Da bi ostvarili napredak u imunizaciji dece, Vlada Srbije, SZO i UNICEF rade na osnaživanju zdravstvenih radnika, unapređenju zdravstvenih usluga, izgradnji poverenja i uključivanju zajednice kao i prevazilaženju barijera kod roditelja.

U okviru obeležavanja Nedelje imunizacije dr Jelena Janković, pomoćnica ministarke zdravlja, prof. dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", dr Fabio Skano, šef kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i Dejana Кostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji, posetili su Dom zdravlja Vračar.

U protekle tri godine teško stečeni pomaci u rutinskoj imunizaciji dece su narušeni. Vakcine spašavaju živote, ali se nedovoljan broj dece vakciniše. Usled pandemije taj broj je još više smanjen.

Kostadinova je ukazala da je UNICEF-ov izveštaj, Stanje dece sveta u 2023. godini, pokazao da je čak 67 miliona dece širom sveta, od kojih blizu milion u Evropi i Centralnoj Aziji, u potpunosti ili delimično propustilo rutinsku imunizaciju između 2019. i 2021. godine.

Povratak smrtonosnih boginja

- Svako peto dete uopšte nije zaštićeno od malih boginja koje mogu biti smrtonosne u detinjstvu! A Srbija je među 5 najugroženijih zemalja u Evropi. Jasno je da se bolesti koje se mogu sprečiti vakcinom, kao što su boginje, vraćaju. Iako je obuhvat MMR-om u Srbiji porastao na 81.3%, to nije dovoljno. Mora da dostigne nivo od 95%! Da bismo to postigli, potrebno je da zajedno radimo na prevazilaženju preostalih izazova - sve većeg oklevanja nekih urbanih, dobro obrazovanih i bogatijih roditelja da vakcinišu svoju decu i blagovremene imunizacije porodica koje žive u siromašnim romskim naseljima. Moramo preduzeti hitne mere da dođemo do svakog deteta koje je propustilo vakcinaciju. Dozvolite mi da naglasim ovo - niko nije bezbedan dok svi nisu bezbedni! - uverena je Dejana Кostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

Dr Verica Jovanović, direktorka IJZS Batut, je podsetila da duže od dva veka vakcine doprinose bezbednijem svetu, od prve vakcine protiv velikih boginja do najnovijih mRNA koje se koriste u prevenciji teških oblika kovid 19. I u ovim uslovima, održavanje kontinuiteta u sprovođenju nacionalnih programa imunizacije ima prioritet.

- Imunizacijom se preveniraju bolesti, komplikacije i smrtni ishodi od vakcinama preventabilnih bolesti među kojima su: dečija paraliza, difterija, tetanus, veliki kašalj, hepatitis B, morbili, zauške, rubela, neke vrste zapaljenja pluća, prolivi izazvani rotavirusom i rak grlića materice. Podaci poslednjeg Izveštaja o sprovođenju imunizacije Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" za 2022. godinu pokazuju da je došlo do povećanja obuhvata MMR vakcinacijom u prvoj godini života sa 74,8% (2021.) na 81,3% (2022.) i u sedmoj godini života sa 85,8% (2021.) na 89,5% (2022.) Povećanje obuhvata vakcinacijom je cilj svih zdravstvenih ustanova i društva za obezbeđenje zdravlja stanovništva - rekla je dr Verica Jovanović.

Pandemija je dovela do suštinskog smanjenja nivoa imunizacije u preko 100 zemalja, što je dovelo do porasta potvrđenih slučajeva difterije, dečije paralize i žute groznice u Regionu, a u Republici Srbiji - morbila.

- Danas smo ovde da saslušamo zabrinutost roditelja i da ih podržimo pružanjem informacija zasnovanih na dokazima da vakcine deluju i da je tokom poslednjih 20 godina spaseno preko 56 miliona dece; dece koja idu u naše škole i igraju se na našem igralištu u Beogradu. Značaj vakcinacije vidimo i u tome što je Evropski region SZO bez endemskog poliomijelitisa od 2002. godine, a HPV vakcinacija u Ujedinjenom Кraljevstvu, skoro je eliminisala rak grlića materice kod žena rođenih posle 1. septembra 1995. a ova vakcina je dostupna za devojčice i dečake u Srbiji - izjavio je dr Fabio Skano, šef Кancelarije SZO u Srbiji.

Primer dobre prakse

Dr Jelena Janković, pomoćnica ministarke zdravlja, istakla je da je Dom zdravlja "Vračar" primer dobre prakse gde je obuhvat imunizacije 99%.

- Ono što smo čuli od kolega i načelnice pedijatrije, ključ ovog uspeha je u poverenju i dostupnosti. Mi pozivamo sve ostale naše kolege koji sprovode sam proces imunizacije da slede ove dobre primere a naravno Ministarstvo zdravlja će uvek biti podrška da sve što je potrebno unapredi odnosno podrži u aktivnostima koje se tiču imunizacije - rekla je ona.

Imunizacija je ključna u zaštiti zdravlja i blagostanja dece. Кako bi izbijanje bolesti koje se mogu sprečiti vakcinama i nepotrebne patnje u vezi sa tim sveli na minimum, Vlada Srbije, SZO i UNICEF nastaviće zajedno da rade na jačanju službi za imunizaciju i obezbeđivanju rutinske imunizacije svakog deteta, navedeno je u saopštenju.

