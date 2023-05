Ministarka Begović posetila Naučno-tehnološki centar NIS-a

Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u Vladi Republike Srbije, dr Jelena Begović, posetila je danas Naučno-tehnološki centar (NTC) kompanije NIS u Novom Sadu. Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a i Leonid Stulov, direktor Naučno-tehnološkog centra su ovom prilikom upoznali dr Begović sa osnovnim pravcima delatnosti NTC-a koji, između ostalog, pruža naučno-tehnološku podršku u svim fazama istraživanja i proizvodnje nafte i gasa i sprovodi digitalizaciju i razvoj inovacija u svim biznis segmentima kompanije. Dr Begović upoznata je i sa ključnim projektima Centra, planovima kada je reč o razvoju IT infrastrukture i primeni novih informacionih tehnologija, kao i sa investicijama NIS-a u obrazovni sistem. Ministarka Begović je obišla i laboratoriju za prijem geoloških uzoraka koja posluje u okviru NTC-a. Ovom prilikom dr Begović je upoznala i mlade stipendiste NIS-a koji su po završetku školovanja svoj profesionalni put počeli da grade upravo u NTC-u. Jelena Begović, ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u Vladi Republike Srbije, istakla je značaj ulaganja u nauku i obrazovanje i navela NIS kao dobar primer takve prakse.

1 / 4 Foto: Promo

„Danas sam imala priliku da posetim Naučno-tehnološki centar NIS-a. Svaki put kad dođem u istraživačko-razvojni centar neke kompanije, vidimo da je to budućnost Srbije. Ovo je još jedan od primera zašto je nauka bitna i zašto je bitno da ulažemo u obrazovanje. Zato što čak i kod proizvoda kakvi su naftni derivati ogroman broj ljudi ulaže svoj um i talenat u nešto što ćemo mi jednog dana koristiti. Kompanija NIS ulaže u ljude, i to ulaže kontinuirano. Ne samo da dobiju sjajnu priliku da se školuju i počnu da rade ovde, već ulažu i dalje kako bi imali priliku da se školuju dok rade, da idu na doktorate i postdoktorate. To je jedini način da se kompanija razvija, da razvija svoje ljude. A to je i način da se naša država razvija, da imamo što veći broj kompanija koje mogu da omoguće pametnim ljudima da rade i da se na taj način zajednički razvijamo“, rekla je Jelena Begović.

Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a, ocenio je da nas samo znanje vodi napred.

„Zbog toga smo u Naučno-tehnološkom centru u poslednjih nekoliko godina zaposlili više od 100 mladih stručnjaka. Istovremeno smo u modernu opremu i digitalizaciju Centra uložili skoro dve milijarde dinara. Za nas nauka nisu samo projekti i procesi, već pre svega ljudi. Ponosni smo na naše mlade inženjere koji svojim znanjem mogu da doprinesu realizaciji istraživačkih procesa na različitim nivoima. Sa ovim ulaganjima nastavićemo i ubuduće. Samo na taj način možemo ispuniti svoj cilj – dugoročni razvoj NIS-a i jačanje ekspertize naših zaposlenih, ali i cele zajednice“, rekao je Tjurdenjev.

NIS godinama stipendira talentovane učenike i studente u okviru programa „Energija znanja“ koji, između ostalog, ima za cilj ulaganje u razvoj visokoobrazovanog kadra za potrebe kompanije. Kao kompanija koja kontinuirano ulaže u razvoj obrazovnog sistema u Srbiji, NIS intenzivno sarađuje sa brojnim domaćim i stranim obrazovnim i naučnim institucijama, dok su značajne investicije usmerene i na razvoj NTC-a koji predstavlja okosnicu tehnološkog i naučnog razvoja NIS-a.

Dodatna informacija: Naučno-tehnološki centar NIS-a (NTC) predstavlja naučno-istraživačku kompaniju i ćerku kompaniju NIS-a. Prepoznat je kao centar za inovacije kompanije NIS koji je usmeren na razvoj i primenu novih naučno-tehnoloških dostignuća, kao i uvođenje inovativnih tehnologija u naftnom, gasnom i energetskom sektoru. Ključni resursi NTC-a uključuju više od 50 godina radnog iskustva kao i gotovo 400 kvalifikovanih i iskusnih stručnjaka različitih profila. Trenutno NTC raspolaže sa više od 60 najsavremenijih softvera, kao i dve najmodernije laboratorije sa skoro 300 sertifikovanih metoda ispitivanja, dok se u svom radu oslanja i na saradnju sa mnogobrojnim domaćim i međunarodnim obrazovnim institucijama, među kojima su domaći univerziteti u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, kao i Univerzitet „Heriot-Watt“ sa sedištem u Edinburgu, Škotska. Centar ostvaruje i saradnju sa međunarodnim kompanijama kao što su „Schlumberger“, „Halliburton“, „Paradigm“.