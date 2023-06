ČAK 75 ODSTO ŽENA U SRBIJI IMA POSTPOROĐAJNU TUGU: Lekari otkrili koliko može da traje i kada postaje opasna! OVO SU SIMPTOMI

Čak 75 odsto žena u Srbiji ima postporođajnu tugu iliti "bebi-bluz", koji može da počne od trećeg do petog dana nakon porođaja i traje do dve nedelje. Ukoliko traje duže, može biti opasna po zdravlje mame i otežati njen odnos sa okolinom i bebom.

Dr Oliver Vidojević, psihijatar sa Instituta za mentalno zdravlje, objasnio je na panelu posvećenom ovoj temi da se taj fenomen često zove i "sindrom trećeg dana", jer se brzo razvija u odnosu na trenutak porođaja i predstavlja kulminaciju svega onoga što prethodi porođaju.

- Trudnoća je proces koji zahvata telo, um i dušu majke do najnapetijeg dela, poroda, gde se nešto finalizuje. Posle toga, kad to prođe, dolazi do hipofizioloških procesa, niza endokrinih procesa koji započinju i menja se endokrino funkcionisanje organizma. To daje priliku da se stvori fenomen koji je zapravo period izvesnog oblika žalosti za onim prethodnim stanjem i istovremeno put ka usvajanju tog sledećeg stanja - rekao je dr Vidojević:

- U tom roku od tri do pet dana, s dolaskom kući pojavljuje se niz simptoma i traje do dve nedelje, a to su razdražljivost, prevelika napetost, uznemirenost, uzdržanost, potištenost i suze, koje idu i kada nema nekih misli koje bi ih pratile, uzrujanost, pitanja "kako ću ja, kako će beba". Pojačava se efekat nečega što se u svakom slučaju pojavi kao briga i specifična pažnja koju majka ima na bebu i svi ostali imaju na majke s bebom u porodicama.

Naglašava i da je za ženu bitno da zna da u tom trenutku ima na koga da se osloni. Ako sve to potraje duže od dve sedmice ili počne da se pogoršava, važno je da se javi psihijatru.

- Tada ulazimo u drugi nivo psihopatologije, postpartalnu depresiju ili postpartalnu psihozu, gde se proces dublje razvija i psihološki i psihijatrijski i otežava komunikaciju porodilje s bebom - zaključio je dr Vidojević i istakao da su informisanost i razgovor ključni.

Panelu su prisustvovali i pedijatar dr Mirjana Mićović iz Doma zdravlja Stari grad, patronažna sestra Olivera Damnjanović, dr Snežana Pantić Aksentijević, rukovodilac Grupe za javno zdravlje Ministarstva zdravlja, pevač Nikola Rokvić sa suprugom Bojanom Barović kao roditelji troje dece.

- Kad roditelji prvi put s bebom dođu u dispanzer, moj fokus je na mamu i tatu, na to kako izgledaju, kako se ponašaju, jer se iz toga mnogo može videti. Žene se brinu zašto odmah ne osete veliku ljubav prema bebi o kojoj svi pričaju, ali mi se ne rađamo s majčinskim osećajem, već ga razvijamo s vremenom kroz upoznavanje s detetom. Tokom trudnoće trudnice imaju emocionalno napet period koji ne može da da se ne odrazi kad se beba rodi - kazala je dr Mićović.

