"KAD NEMCI TO RADE ONDA SU GOSPODA, A KAD RADIMO MI?" Srbin u u Grčkoj pitanjem izazvao HAOS! Gore mreže zbog PRIZORA sa plaže

Biti ili ne biti - paradajz turista čini se istovremeno kao šala, ali i kao veoma ozbiljno pitanje koje ume ozbiljno da podeli neistomišljenike kako se krene bližiti sezona letovanja. Iako se možda čini da nema šta novo da se kaže na ovu temu, iznova nas demantuju nove rasprave i novi argumenti. To je bio slučaj nedavno, kada je na popularnoj Fejsbuk grupi jedan muškarac koji se trenutno nalazi u Grčkoj odlučio da postavi sudbonosno pitanje: "Zašto smo samo mi paradajz turisti?".

Kako je objasnio u svojoj opširnoj objavi, srpski turista koji se nalazi u Grčkoj primetio je grupu Nemaca na plaži do sebe i taj prizor učinio mu se vrlo interesantan, pa ih je nenametljivo, s vremena na vreme posmatrao, u šali bismo mogli reći, gotovo u eksperimentalne svrhe.

Evo kako je to opisao:

- Malopre sam na plaži bio pored nemačkih turista, bilo ih je petoro, sredovečni ljudi. Bilo mi je neprijatno da slikam u pravcu njih kako bih i slikom dokumentovao ono što se događalo. Ljudi su pre svega fini, opušteni i uz razgovor uživaju na peškirima koje su postavili na pesku i bračni par na svojim stolicama za plažu. Pratim s vremena na vreme događanja kod njih jer su mi bili izuzetno simpatični, a vrlo neprimetni...u jednom trenutku vidim da je između njih i mali stočić, oni onako poređani u krug. Jedna od gospođa vadi iz mobilnog friza neku hranu i pravi, koliko sam uspeo da vidim, neku salatu (verovatno grčku) zaliva uljem i deli im viljuške da se svi posluže. Imaju svi po čašu raznog pića i, nastavljaju razgovor uz meze i piće. Samo da napomenem, delovalo je vrlo kulturno i nenapadno - naveo je.

Kako je dodao, sam generalno ne praktikuje hranu tog tipa na plaži, ali...

- Ako mogu kulturni Nemci, da sede na pesku i uživaju uz meze i piće u svojoj režiji, ne vidim zašto se naši turisti koji vole to isto stalno po grupama ovde prozivaju kao (paradajz turisti) nekulturni..!? - upitao je, direktno i bez uvijanja u drugom delu svog izlaganja.

Ubrzo je ova objava postala poprište neistomišljenika.

Biti ili ne biti paradajz turista?

- Evropljani putuju da bi duhovno doživeli mesta i oplemenili svoje spoznanje o svetu a mi da bi razmišljali šta bi jeli - glasio je jedan od komentara sa najviše sviđanja.

- Isto tako sam i ja provela predivan dan na moru u Italiji - tačnije Katanija. Mene je tada bilo blam, nasred plaže sto i sve ostalo što ide uz tu opremu, ali moje rođake Italijane nije bilo blam! A i što bi se stideli nemaju kompleks niže vrednosti. Nekom je bitno da se druži, a nekome da slika sto i meni restorana.... - nadovezala se na prvobitnu objavu jedna komentatorka.

- I, ko je pobedio - paradajz ili grčka salata, zna li se šta?!? - glasio je jedan duhoviti komentar koji se izdvojio u moru onih ostrašćenih.

Naposletku je administratorka zaključala dalje komentarisanje, kako je navela, uz merak.

- Retko kad zaključam neki post ali ovaj ću zaključati sa merakom. Dosta više vređanja ljudi koji jedu u restoranu, plaćaju ležaljke i letuju u all inclusive restoranima. Skoro svaki komentar je bio uvredljiv. Evo niko se nije javio da prozove nekoga ko jede na plaži niti da nazove nekoga paradajz turistom ali zato imamo oko 700 komentara koji vređaju ljude jer uzimaju ležaljke... Radite baš ono što navodno ne volite da se radi vama. Gledajte svoja posla ljudi i manite se drugih. Ja sam mislim da su paradajz turisti oni što pocrvene od sunca jer nemaju kulturu sunčanja pa izgore ko bože me sačuvaj paradajz. Eto koliko me ne zanima šta ko radi jer imam svoj život da ga živim i baš me briga šta ko jede i gde - zaključila je i dobila veliku podršku.

