BRUKA ZA GRKE, SAD IM SMETA I OVO! Srpska porodica šokirana: Grkinja nas jurila po plaži, nije dala da naša beba spava u kolicima!

Tokom ove sezone veliki broj naših građana žali se na ponašanje pojedinih Grka! Nedavno je jedna porodica iz Srbije doživela veliku neprijatnost na plaži kada ih je zaposlena upozorila da njihova beba ne može da spava u kolicima!

- Imamo veoma lose iskustvo sa Orange beach-a. Rezervisali tri dana unapred, oko osam ujutru došli sa malim detetom koje prepodne odspava u kolicima u hladu. Gospođa koja radi na plaži nam nije dozvolila da unesemo kolica i na naše "Ali dete nam obično oko 10 zaspi u kolicima" drsko rekla "Baby sleep in hotel not here" - požalio se čovek u grupi "Live from Greece".

Kaže i da su stavili nakon toga kolica sa strane sklopljena daleko od ležaljki i plaže.

foto: Printscreen Facebook

- Posle smo ih odneli u šumicu iza samo bara da dete odspava. Gospođa je došla i rekla da je šuma privatna i da dete ni tu ne može da spava, da se pokupimo i idemo u auto ili hotel i da nju nije briga. Imamo razumevanja za pravila na plažama, ali za drskost zaista ne - navodi se u ovoj objavi.

Potez ove gospođe sa plaže razbesneo je mnoge korisnike društvenih mreža.

- Užas! Godinama letujemo u Grčkoj, ali posle korone nije više to ono uživanje kakvo je ranije bilo i definitivno razmišljamo o promeni destinacije. I čini mi se iz godine u godinu postaju sve gori. Od čekanja na granici, preko sitnih prevara u marketima, obijanja automobila, drskosti na plažama do zapuštenih, a skupih apartmana i bezobraznih vlasnika. Nama ove godine u N. Kalikratiji vlasnica nije dozvolila da uđemo u radnju sa dječijim kolicima, iako je radnja prostrana i naravno da pazim da šta ne srušim, a i da srušimo, platili bismo - navodi se u jednom od komentara.

Ova porodica nije jedina koja je doževila neprijatnost na toj plaži.

- Ovo prvi put čitam da neko brani da na plaži budu kolica za bebu. Toliko sam za 14 godina koliko letujem u Grčkoj videla beba u kolicima na plaži i nikada niko nije prišao da to brani bilo da su barovi sa ležaljkama, bilo da je slobodni deo plaže u pitanju. Zanimljivo je kako to nikada ne bi uradili svojim sunarodnicima koji dolaze u velikim grupama na plažu - dodala je jedna korisnica.

Jedan čovek napisao je da su se Grci ove godine "osilili".

