"LETI JE SVE U NAŠIM RUKAMA, A OPASNOSTI SU SVUDA OKO NAS" Toksikolog objasnio zašto da ne držimo hranu na sobnoj temperatuti

Meteorolozi za naredne dane najavljuju visoke temperature u našoj zemlji.

Osim zaštite od štetnih sunčevih zraka, lekari apeluju na građane da povedu računa i o hrani, jer je ovo period kada visoke temperature stvaraju povoljne uslove za razmnožavanje mikroorganizama i kada su infekcije koje se prenose hranom učestalije.

O tome sa svojim sagovornikom Radomirom Kovačevićem, toksikologom, ovog jutra razgovarao novinar Kurir TV Svetozar Čubrilo.

foto: Kurir tv

Saznao je zašto se ne preporučuje držanje namirnica na sobnoj temperaturi.

On podseća da su najveće epidemije koje su kosile populacije u istorije čovečanstva, i bile su izazvane agensima infektivne prirode.

- Svako vreme nosi svoje breme, kažu Srbi. Sada kada smo ušli u ovakva leta, mnoge stvari i bolesti se razvijaju koje do sada nisu poznate. Vazduh, voda, namirnice, ono što moramo da unosimo, moramo da vodimo računa o vremenu i temperaturi. Svi hemijski i biohemijski procesi se odvijaju brže, a u ovom slučaju reč je o namirnicama - kaže Kovačević.

foto: Kurir tv

Objasnio je kako se razvijaju sindromi i koje su posledice konzumiranja hrane koja je promenila svoja oragnoleptička svojstva.

- U ovom trenutku i u ovom periodu civilizacije, kada nema opstanka nijednoj namirnici bez hemikalija, kontaminirano je upravo hemijskim agensima. Leti, sve zavisi od čoveka. Prvi deo je lična higijena. Ne možeš da uđeš u kuću i da ne opereš ruke. Raširili su se raznorazni insekti. Agrohemijski parametri su insekticidi i herbicidi koji se obračunavaju sa korovima - pojašnjava Kovačević.

03:40 ZAŠTO DOLAZI DO KONTAMINACIJE HRANE?

Zna se dobro, da od biljne hrane, upućuje on u nastavku, da se voća jedu presna, ali tamo gde je meso i mleko, ako dođe do kontaminacije, to je ono što je problematično.

- U ovom trenutku treba, prvo, kupovati ispravnu hranu, a onda voditi računa od samoga sebe da je ne kontaminiramo, jer kada uđe već na trpezu onda se unose klice i razne boleštine - podsetio je Kovačević na ispravnu higijenu i obavezno pranje ruku.

