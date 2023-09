NE PRIMAM KONOBARICE U STAN: Vlasnica stana izvređala studentkinju zato što OVAKO zarađuje! Ono što joj je rekla je JEZIVO! (FOTO)

U jednoj studentskoj grupi na društvenoj mreži Fejsbuk pojavilo se upozorenje jedne studentkinje koju je vlasnica stana izvređala samo zato što studira i radi kao konobarica.

Naime, potražnja za stanovima je u porastu s obzirom na to da su studenti u potrazi za nekretninom u gradovima gde dolaze na studije. Iako se tržište nekretnina smirilo poslednjih meseci nakon velikih skokova kirija posle dolaska Rusa i Ukrajinaca cene su i dalje visoke u večim gradovima, a naročito u centru prestonice.

Sudeći po objava studenata na društvenim mrežama mnogi od njih imaju problema da nađu krov nad glavom.

foto: Shutterstock

- Imala sam verbalni dogovor sa vlasnicom stana i čule smo se telefonom više puta da se dogovorimo sve. Sutra je trebalo da odem da dam depozit i da potpišem ugovor na godinu dana. Preko telefona sam joj pomenula da studiram i da sa strane povremeno radim u kafiću i da nikada neće biti problema sa kasnom kirijom ili računa - piše u objavi studentkinje i dodaje:

- Ona je pozitivno odreagovala na to i bilo joj je drago da sam zaposlena. Danas sam dobila ove poruke i momentalno me je blokirala. Zvali smo je tri puta sa različitih telefona jer nije htela da se javi, a nakon toga je pretila policijom. Nazvala me k****m jer radim kao konobarica kako bih mogla sebi da priuštim život u Beogradu kao redovan student.

1 / 2 Foto: Printskrin/Facebook

Studentkinja je objavila i fotografiju oglasa.

- Stvarno nikome ne bih preporučila da iznajmljuje stan i ugovara bilo šta sa ovom ekstremno primitivnom ženom. Ovo je uvreda na većem nivou i ostavila me na cedilu u poslednjem momentu - napisala je studentkinja.

U prepisci sa vlasnicom stana vidi se da joj je prvo napisala da više ne izdaje stan, a zatim dodala da "ne izdaje stan k****ma".

- Budete li sa još jednog broja pozvali prijavljujem vas za uznemiravanje. Kazna 100.000 dinara. Sa tri broja me zovete, ne primam konobarice u stan - piše u prepisci.

Iako su mnogi bili šokirani ovakvim stavom vlasnice stana neki su napisali i da studentkinja treba da bude srećna što se ipak nije uselila.

- Gledaj to sa verdije strane, spaisla te. Zamisli da si dala depozit potpisala ugovor i uselila se pa da te je izbacila posle par dana - piše u jednom od komentara.

Kurir.rs

