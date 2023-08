STUDENTKINJE PRIMETILE DA GAZDA ULAZI U STAN KAD ONE NISU TU! Jedan prizor ih preplašio, drugi put ga zatekle na delu! ZALEDILE SE

Pojedini stariji stanodavci u Beogradu, a naročito penzioneri izdaju nekretninu studentima za velike pare, a onda im stalno nenajavljeni upadaju u stan i trkeljišu po sobama i kuhinji, pričala je nedavno za Kurir studentkinja K. A.

- U prvoj godini sam živela u stanu na Novom Beogradu u Bloku 21. Vlasnik stana je bio stariji penzioner koji je živeo nedaleko od ovog stana. Dogovor je bio da ja i cimerka dajemo kiriju njemu na ruke do 5. u mesecu. Smatrale smo da to znači da će on tada dolaziti po novac, da ćemo uzeti račune i porazgovarati ukoliko bude nekih problema u stanu - priča nam studentkinja i dodaje:

- Tako je bilo samo prvog meseca. Gazda je došao kada smo ga pozvale da mu damo novac za kiriju i uredno nam ostavio račune. Međutim, već od polovine narednog meseca je nastao problem jer smo ja i cimerka par puta primetile da je stanodavac dolazio i ulazio u stan kada mi nismo bile tu.

Ona navodi i da je najčešće dolazio da bi proverio kako održavaju stan što im je jednim telefonskim pozivom i naglasio.

- Počelo je da nam smeta što tek tako upada u stan i mi ne znamo ni kada će da dođe. Jednom je došao i ušao u kuhinju. Razgledao je šta ima u frižideru. Nije znao da je cimerka u stanu. Ona je bila u svojoj sobi, kada je izašla i sobe i došla do kuhinje da uzme čašu vode uplašila se kada ga zatekla tamo kako gleda u otvoren frižider. Rekao joj je tada da je hteo samo da proveri kako frižider radi.

Prema njenim rečima njegovi dolasci su bili sve učestaliji.

Primer sa Zvezdare Stanodavac ušao u stan da uključi TA peć Druga studentkinja priča da kada je živela u garsonjeri na Zvezdari stanodavac je ušao u stan dok je ona bila kod kuće na zimskom raspustu između rokova. foto: Youtube Printscreen - Kao da me pratio jer je i on živeo u zgradi. Tačno je znao kada sam tu, a kada nisam. Kad sam se posle nedelju dana vratila u Beograd videla sam da je neko ulazio u stan. TA peć je bila uključena iako sam je ja isključila. Pozvala ga i pitala da nije neko ulazio, a on mi je rekao da je on ulazio da uključi TA peć kako stan ne bi bio hladan dok nisam tu. To me užasno razbesnelo, brzo sam se odselila - tvrdi studentkinja.

- Jednom se desilo da je došao u stan, a nas dve nismo bile tu. On je zaboravio da zaključa. Ja sam došla sa fakulteta i zatekla otključan stan. Uplašila sam se, mislila sam da je neko provalio jer cimerke nije bilo tu.Zaledila sam se. Zvala sam je i rekla je da ona nije dolazila u stan. Pozvala sam njega sva preplašena i on mi mrtav ladan odgovara da je on dolazio i verovatno je zaboravio da zaključa. Nakon ovoga ja i cimerka smo se pokupile i odselile se odatle - zaključila je studentkinja.

