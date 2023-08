NEĆETE VEROVATI ŠTA SVE GOSTI OSTAVLJAJU ZA SOBOM U APARTMANIMA: Oglasili se vlasnici, zgadiće vam se život kada čujete OVE PRIČE!

Rad u apartmanima i hotelima naročito za vreme sezone ume da donese svakojaka iznenađenja, a naročito onih neprijatnih nakon odlaska gostiju iz sobe.

O tome svedoče sve veći broj objava na društvenim mrežama pojedinih vlasnika apartmana i osoblja koji se žale na neurednost pojedinih gostiju.

Poslednja polemika upravo o tome pokrenula se na Tviteru gde je jedna korisnica napisala da joj se vlasnik smeštaja zahvalio na uredno ostavljenom stanu.

- Kada ti se vlasnik apartmana zahvali na uredno ostavljenom stanu i kaže da nikada nije imao kulturnije goste, nisam shvatala kao poseban kompliment do danas. Čitam da ljudi ostavljaju za sobom apartmane u strašnom stanju što mi je strašno i nezamislivo - piše u objavi koja je pokrenula lavinu komentara.

foto: Profimedia

- Neko bi pomislio da svi iznosimo bacamo redovno smeće, ali nije tako... Ja sam imala goste i sedam dana i nisu bacili smeće, izneli iz smeštaja, a sa malom bebom su došli. U životu to nisam videla, pun smeštaj prljavih pelena po podu, ispod kreveta. Tako da razumem potrebu da se zahvali - piše u prvom komentaru dok u drugom stoji:

- Samo me zanima da li takve osobe u stanu ili kući ostavljaju tako pelene po podu. Posvađala sam se sa jednom gospođom kad sam je zatekla da glanca cipele peškirom za kupanje u hotelu.

foto: Printskrin Tviter

Ipak, mnogi su napisali da nikada nisu ostavili haos za sobom.

- Nikada nisam ostavila haos no u hotelu, a ni apartmanu uvek sredim za sobom i bacim sveće. Do osoba je to - navodi se u komentaru.

U Crnoj Gori Gosti ostavljaju razbacane uloške po sobi Jedna žena koja ima apartmane u Budvi i radi tokom cele godine kaže da svake sezone bude još gorih slučajeva. - Ne biste verovali šta sve zateknemo. Naša praksa je da bar dva puta dnevno očistimo kupatila i ostalo što treba. Zamenimo peškire, posteljinu, ali čak i tada uspemo da nađemo sve i svašta po sobi. Bačen prljavi veš, iskorišćene uloške koji su bačeni po podu, ispod kreveta, u ormaru, pa čak i ostavljeni u kupatilo na lavabou. foto: Ana Paunković I pored toga što se neka osnovna kultura podrazumeva oni to vreme dok borave u tuđem smatraju kao da treba da se opuste u svakom mogućem smislu, ali ono što ostane za njima pokazuje osnovnu kulturu i vaspitanje - rekla nam je žena.

Ono što je popularno mišljenje gostiju je da su oni sve to platili.

- Jedno od objašnjenja koje sam čula: "platili smo da nas drugi služe" - piše u jednom od komentara.

Kurir.rs

Bonus video:

04:13 NOVA HIT DESTINACIJA ZA LETOVANJE! Hoteli su renovirani, a ponude izuzetno povoljne! Najbolji aranžmani DO KRAJA JUNA