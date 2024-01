POZNATI NORVEŠKI METEOSERVIS PROGNOZIRA KADA ĆE PASTI SNEG U SRBIJI: Objavili koji gradovi će se zabeleti, stiže nam zahlađenje

U Srbiju je danas stiglo prolazno naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima, prvo na severu Srbije, a zatim ka jugu i jugoistoku zemlje.

Najniža temperatura od nula na jugu do 10 na severu Srbije, a najviša od 10 do 16. Temperature ostaju iznad proseka, a sneg je moguć samo na visokim planinama iznad 1.600 mnv.

U će petak suvo sa sunčanim periodima i toplije od proseka. U subotu takođe toplo uz naoblačenje sa mogućom kišom krajem dana i uz umeren do pojačan jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju.

U nedelju oblačno sa kišom i padom temperature tokom dana. U ponedeljak zahlađenje sa snegom. Poznati norveški meteoservis Yr.no objavio je kako će sneg stići i u niže predele u Srbiji.

Prema njihovoj prognozi, drugog dana Božića zabeleće se i Beograd, ali predviđaju da će sneg padati i 9. januara.

U Novom Sadu za Božić će padati kiša, a zabeleće se narednog dana.

Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana u Srbiji i gde će padati sneg:

Inače, meteorolog Ivan Ristić je ranije za Kurir istakao u Evropu stiže arktički talas koji je krenuo iz Rusije.

- U subotu će hladan arktički vazduh iz Rusije i severoistoka Evrope krenuti prvo u Poljsku, pa u Nemačku. I u nedelju, ujutru će biti kod bečkih vrata. Bečka vrata su važna zato što je tu ulazi taj hladan vazduh prema nama. I njemu će biti potreban jedan dan da stigne do nas - rekao je Ristić i dodao:

- Dakle, u ponedeljak ujutru, stiže taj hladan vazduh koji je poreklom iz Rusije, stiže do nas, donosi zahlađenje i sneg. Tako da u ponedeljak se očekuje tokom dana pad temperature. Znači, na primer, u nedelju će biti možda 10 do 15 mstepeni, a u ponedeljak će temperatura pasti vrlo brzo na nula stepeni i doći će do formiranja snežnog pokrivača. Dakle, od ponedeljka kreće ta zimska, prva zimska nedelja, a u utorak, sredu i četvrtak imaćemo i ledene dane s niskom temperaturom. Maksimalno će biti oko 0 ili možda malo ispod nula stepeni i počinje prava zima.

