SAMOZVANI SVEŠTENIK ĐORĐE VARA LJUDE: Tvrdi da je vidovit i da leči zavisnost! Predstavlja se kao svešteno lice SPC i uzima novac!

Lažni sveštenici kaljaju ugled Srpske pravoslavne crkve, lažno se predstavljaju i uzimaju novac od lakovernih ljudi koji se iz očaja hvataju za slamku spasa!

Nakon vidovnjaka, belih i crnih magova i hodža, prevaranti su se dosetili da glume sveštenike i koriste veru kako bi obmanjivali narod. Na jednom portalu iz Sarajeva osvanuo je oglas u kom se reklamira čoveka koji se predstavlja kao otac Đorđe, koji tvrdi da se magijskim ritualima bavi "već 17 godina".

"Skida prokletstvo"

- Ukoliko nemate sreće u ljubavi, niste zadovoljni ljubavnom situacijom, na pravom ste mestu. Uz Đorđevu pomoć rešite svoje ljubavne probleme trajno. Provedite vaš život s puno ljubavi i harmonije - navodi se u ovom tekstu koji reklamira lažnog sveštenika.

Dodaje se da "pomaže direktno ili preko fotografije", kao i da može "skinuti prokletstvo staro i do 120 godina". Navodi se i da je "zaštitnik mnogih firmi, ali i da se bavi izradom amajlija za posao, ljubav i novac".

Vidoviti otac Đorđe predstavlja se i na Jutjubu, gde je u opisu jednog video-snimka naveo da pomaže molitvama i božjim darom kod poroka i zavisnosti, skida magiju i sihire. Interesantno je da njegove slike nema ni na jednom od tih snimaka!

- Toplom rečju i blagošću svojom otvoriće vaše srce i dušu i olakšati je pred bogom i božjom milošću. Moćnim molitvama i pomoću znamenja iz prirode zaštitnih zaštitiće vas i vaše najdraže od zala i mračne strane, i skinuti stara prokletstva i kletve - navodi se u opisu snimka.

Samo u hramovima

Na jedan od brojeva telefona iz ovih oglasa javila nam se žena koja je uporno insistirala da joj se predstavimo, rekli smo joj da nam treba otac Đorđe, a ona nas je uporno pitala da se predstavimo, rekla je i da je broj telefona kupila suprugu na "najlon pijaci". Drugi broj telefona nije bio dostupan.

Kradu tuđa imena Zloupotrebili oca Predraga Popovića Otac Predrag Popović bio je zloupotrebljen u više navrata, a nedavno su prevaranti iskoristili njegovo ime i fotografiju promovišući lekove protiv parazita. Otac Predrag Popović foto: Printskrin - Zanimljivo je da sam dobio pregršt poruka u kojima me ljudi osuđuju (među njima i neki sveštenici) što reklamiram te "lekove", a svako s malo očiju i mozga može videti da se radi o zloupotrebi. Naime, postoje programi koji na osnovu algoritama uzimaju likove i imena poznatih ličnosti i tako s lažnih naloga montažom reklamiraju gluposti. Ova vrsta pecanja je nešto najrasprostranjenije na internetu - napisao je nedavno na Instagramu otac Predrag.

vladika mileševski Atanasije Rakita foto: Dado Đilas

Sagovornici Kurira ističu da se iza ovakvih oglasa kriju prevaranti i samozvani sveštenici. Vladika mileševski Atanasije Rakita ističe da takvih lažnih samozvanaca ima mnogo, ali da je jedini lek da ne obraćamo pažnju na njih.

- Njima se samo tako može stati na put! Treba ih ignorisati, to su prevaranti koji zloupotrebljavaju tuđe muke ne bi li zaradili novac. Čim se neko tako predstavlja, znači da je lažan. Treba ih pitati imaju li potvrdu od episkopa ili patrijarha da su blagosloveni od crkve, ako nema tu potvrdu, znači da je lažan. Lažnjaka ima u svakoj profesiji... Ljudima koji se takvima obraćaju za pomoć savetujem da idu kod pravih sveštenika, da dođu u hramove, u manastire, a ne kod prevaranata - naglasio je vladika Atanasije.

Varaju i po grupama Tvrde da imaju blagoslov SPC Kurir je nedavno pisao i o sumnjivim virtuelnim verskim grupama koje su preplavile internet, u kojima brojni vernici traže savet, a neki i slamku spasa. Pojedini administratori ovih profila na društvenim mrežama tvrde da imaju blagoslov SPC ili episkopa, a zapravo se iza mnogih kriju prevaranti, pa čak i sekte. Neki od njih čak navlače bolesne ljude tvrdnjama da će ih izlečiti ako slušaju njihove savete i tako, mic po mic, izvuku novac... Pisali smo, podsetimo, i o R. Ž. iz Sombora, koji živi u Nemačkoj, a kojeg je nasamarila Vidovita Nela, koja mu je na prevaru uzela 1.250 evra. On joj se obratio misleći da je njegov sin zamađijan, a Nela je tvrdila da sarađuje s pravoslavnom crkvom u Somboru i da ima njihovu podršku.

Draško Đenović foto: Kurir tv

Verski analitičar Draško Đenović napominje da odgovornost treba da snose i oni koji reklamiraju ovakve osobe.

- Svi koji traže neku pomoć u crkvi moraju da znaju da se to ne radi za novac i po oglasu, nego u skladu sa učenjem crkve u hramu božjem. Ne treba da se traži duhovna pomoć po oglasima, jer to nije preduzetnička radnja. Jasno je da se iza ovoga kriju prevaranti - napominje Đenović.

Usluge koje nude lažni sveštenici - skidaju crnu magiju, uroke, nagaze, činodejstva - vraćaju voljenu osobu i privlače vam je - vide vašu sudbine - spajaju ponovo razdvojene i zaljubljene - vraćaju stare ljubavi - pomažu pozitivnom rešavanju sporova - traže vam srodnu dušu - pomažu kod poroka i zavisnosti - leče neke bolesti

Tamara Radojčić foto: Printskrin, Privatna Arhiva

Novčane i zatvorske kazne

Prevaranti koji na ovaj način uzimaju pare od naroda ne plaše se čak ni toga što mogu da robijaju zbog prevare, jer se tako po Krivičnom zakoniku i kvalifikuju ovakva dela.

- Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, dovede koga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom. Ako je šteta veća, veća je i kazna, a za najteži oblik je predviđena kazna do 10 godina zatvora. Da bi došlo do krivičnog dela prevare, neophodno je da lice bude dovedeno u zabludu i da je učinilo nešto na štetu svoje imovine. Pored krivičnog dela postoji i prekrašaj iz člana 15 Zakona o javnom redu i miru, za koji je predviđena novčana kazna od 10.000 do 50.000 dinara ili rad u javnom interesu - objasnila je advokatica Tamara Radojčić.

