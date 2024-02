Važna investicija u industrijskoj zoni kod Kraljeva

Mobilna trafostanica pod naponom do završetka nove

Dobro rešenje za privrednike iz industrijske zone u selu Adrani kojima je potrebno priključenje na elektro mrežu i povećanje snage

U industrijskoj zoni Šeovac kod Kraljeva u toku su pripremni radovi za gradnju trafostanice 35/10 kV koja će sa snagom od dva puta po osam MVA obezbediti neophodno povećanje energetskih kapaciteta. To je jedan od prvih elektroenergetskih objekata iz velikog projekta modernizacije i automatizacije srednjenaponske mreže koji je pokrenula Elektrodistribucija Srbije. Kroz taj projekat samo na prostoru zapadne Srbije, odnosno na terenu Distributivnog područja Kraljevo, biće izgrađeno sedam novih trafostanica istog prenosnog nivoa, a rekonstruisano još tri. Do završetka izgradnje nove trafostanice u zoni Šeovac, zaposleni u Elektrodistribuciji Kraljevo obezbedili su zamenu. - U ED Kraljevo dolaze brojni zahtevi za povećanje snage i nove priključke u industrijskoj zoni. Pronašli smo kvalitetno privremeno rešenje tako što smo postavili i pustili pod napon mobilnu trafostanicu 35/10 kV instalisane snage osam MVA. To je bila prva trafostanica tog tipa u Srbiji, nabavljena je posle zemljotresa u Kraljevu 2010. godine i još je operativna. Mobilna i buduća TS „Šeovac“ nisu na istoj lokaciji, već su 600 metara udaljene, što je specifična, ali najbolja moguća varijanta – rekao je Nikola Đorđević, direktor ED Kraljevo. U industrijskoj zoni posluju strani investitori i domaći izvoznici. U neposrednoj blizini je veliki proizvođač nameštaja koji osim u solarne panele želi da investira i u kogenerativno postrojenje za proizvodnju električne energije. Radovi na energetskoj mreži su planirani po fazama. Fazno će biti objedinjena privremena i trajna rešenja za priključenje postojećih proizvodnih objekata, povećana snaga i priključeno postrojenje za proizvodnju električne energije. Industrijska zona Šeovac je na četiri kilometra od centra Kraljeva, na putu za Čačak. Nalazi se samo osam kilometara od civilnog aerodroma Lađevci. U toku su radovi na Moravskom koridoru, pa će Kraljevo postati grad koji ima i autoput i aerodrom, što je dobar preduslov za dolazak novih investitora i izgradnju fabrika. Stručnjaci Sektora za planiranje i investicije Distributivnog područja Kraljevo svojim znanjem i radom dokazali su da uspešno prate tempo razvoja proizvodnih kapaciteta i inovacija, tako da su spremni da obezbede energetsku infrastrukturu za nastavak ulaganja u industrijskoj zoni.

Stabilno napajanje

Distributivno područje Kraljevo prostire se na površini od 24.189 kvadratnih kilometara i obuhvata teritorije 11 gradova i 43 opštine. Da se za više od 900.000 mernih mesta na tom području obezbedi kvalitetno i stabilno napajanje električnom energijom staraju se zaposleni u elektrodistribucijama Aranđelovac, Valjevo, Jagodina, Kraljevo, Kruševac, Loznica, Novi Pazar, Užice, Čačak i Šabac.