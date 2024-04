KAKO SAM SMRŠALA 65 KILOGRAMA BEZ ODRICANJA Natašina neverovatna priča, ništa nije izbacila, ni slatkiše! Samo dodala! SAD I NEKAD

A doskora Nataša je imala čak 65 kilograma više, čitavu jednu osobu plus! Smršala je upravo tih 65, kako tvrdi, bez ikakvog odricanja

Nataša sada ima 58 kilograma, u jednom momentu jezičak na vagi pokazivao je i 55, ali kaže da je to bilo ipak previše...malo...

A doskora Nataša je imala čak 65 kilograma više, čitavu jednu osobu plus! Smršala je upravo tih 65 kilograma, kako tvrdi, bez ikakvog odricanja.

Visoka je 170 cm a na pitanje da li je to idelna težina, ona kaže da ne zna ali da je za nju idealno između 58 i 60 jer se sada oseća sjajno.

Nekada je imala 120, a na pitanje kako je uopšte došlo do toga, veli da je to najteže pitanje jer čovek nije svestan kako do toga uopšte dođe, ispričala je ona u emisiji "Želim da ti kažem" na TV B92.

- Kako može čovek da se ugoji 60 kg a da mu to promakne... Pa ne promakne ali zažmuriš na prvih 5, pa na 10, 20... Pa trudnoća, ja sam imala 4, četvoro dece u 9 godina - kaže Nataša dodajući da se eto probudila sa 120 kilograma.

- Inače sam izvorno bila ovakva, moja fabrička podešavanja, inače u detinjstvu sam bila mršava, roditelji su me oblačili tako da to zamaskiraju jer je izgledalo kao da ništa nisam jela... I mislila sam da se nikad neću ugojiti, tako sam mislila do 25. godine - priča Nataša.

Kako joj je to pošlo za rukom?

- Dugo sam bila svesna toga da sam nezadovoljna i da imam ogroman broj kilograma, znala sam koliko imam, nije se desio nikakav famozan klik u glavi, nikakvo prosvetljenje s neba... To je raznorazni skup okolnosti i vremena nezadovoljstva koje se nakupi i u nekom momentu kulminira i kažeš sebi nema dalje, sad si na dnu... i kažeš to sam ja - veli Nataša koja se jednostavno jednog dana probudila sa svešću koliko je nesrećna zbog toga.

Pokazala je i fotografiju sa putovanja u Valensiju koje je trebalo da bude lepo, ali njoj nije bilo jer se i na slikama, kaže, vidi da nije srećna.

- Ja nisam ni na jednoj od tih slika srećna jer sam nosila nezadovoljstvo... Nisma mogla da živim život koji sam htela. Nakon što sam sa 35 godina imala tri hronične bolesti - predijabetes, problem sa štitnom žlezdom i visok pritisak, pa ako je neki klik bio, bio je klik da ja ne želim da umrem i ostavim svoju decu ili da budem invalid, eto, to je bila motivacija - priča otvoreno Nataša koja je ovo putovanje pretvorila u svoj novi posao - sada je mentor svim ljudima koji žele da smršaju.

- Ja sam tih 60 kilograma smršala bez ijednog jedinog recepta, bez plana ishrane, za tačno godinu i po dana... Bez dijete, ikakvog mentora, treninga, trenera... bilo čega i nisam se odrekla nijedne namirnice, uključujući i slatkiše. Svi kažu kako je to nemoguće, ništa ne izbaciš ali ne znači da ništa ne promeniš... Kažeš ništa nećeš izbaciti ali ima toliko namirnica koje mi ne koristimo svaki dan i koje nisu skupe - kuskus, kinoa, proso, heljda i ukusne a za nas neotkrivene jer smo mi kao deca jeli meso, krompir, pice, paste...

Osnovna ideja na kojoj ovo počiva jeste da se ne odričemo ničega, to je kamen na koji se svi spotiču i kad krenemo od te ideje i jedemo sve što nam je dostupno na balansirani način... - rekla je Nataša dodavši da smo svi bili na dijetama i vratili sve pa i više jer smo prethodno sve izbacili pa kad je prošla dijeta opet navalili na tu istu hranu.

Kad je reč o onome što je primenila na sebi, a sad primenjuju i druge žene pod njenim mentorstvom, Nataša kaže da i one beleže iste rezultate kao ona.

