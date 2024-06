KURIR SA ONIMA KOJI RADE NAPOLJU PO PAKLENIM VRUĆINAMA: U Srbiji crveni meteoalarm, temperature će da idu i preko 40

U Srbiji je juče bio najtopliji dan od početka godine, sa 38 stepeni u hladu, a uprkos tropskoj vrelini, mnogi su radili napolju i juče, žureći da završe najprioritnije poslove, s obzirom na to da se već od danas očekuju temperature od 40 stepeni, lokalno i koji stepen više!

Radovi u Beogradu foto: Petar Aleksić

Na gradilištima širom Srbije rashlađivali su se praveći pauze u najtoplijem delu dana, a Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je obišao one koji su zaduženi za rehabilitaciju na auto-putu Miloš Veliki kod Uba.

Ministar Vesić sa radnicima foto: Predrag Mitić

- Svratio sam da radnicima koji rade na temperaturama od preko 35 stepeni i koji ugrađuju asfalt, čija je temperatura preko 150 stepeni, donesem vodu i doručak. Zahvalio sam im se na radu i trudu koji ulažu. I to je tako - napisao je Vesić na društvenim mrežama.

1 / 6 Foto: Predrag Mitić

Saveti Kako preživeti vrućine - Trudite se da prostorije uvek bude rashlađene, idealno bi bilo održavati sobnu temperaturu ispod 32 stepena tokom dana, odnosno ispod 24 tokom noći - Izbegavajte boravak napolju u toku najtoplijeg dela dana (od 10 do 17 časova) - Izbegavajte naporne fizičke aktivnosti - Ne ostavljajte decu, kao ni životinje, u parkiranim vozilima - Tuširajte se ili kupajte u rashlađenoj vodi, mogu pomoći i hladni oblozi i peškiri - Nosite laganu, komotnu odeću od prirodnih materijala, svetlih boja - Redovno unosite tečnost, pre svega vodu - Isključite alkohol i smanjite unos kafe i gaziranih bezalkoholnih pića - Uzimajte manje, a češće obroke. Izbegavajte hranu s visokim sadržajem proteina * Izvor Batut

1 / 12 Foto: Zorana Jevtić

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je izdao crveni meteoalarm za istočnu i jugoiszočnu Srbiju.

Oprez Pacijenti s povećanim rizikom - Hipertenzija - Kompromitovana periferna cirkulacija - Šećerna bolest - Cerebrovaskularna patologija - Gojaznost - Hronična opstruktivna bolest pluća ili druga hronična oboljenja respiratornog sistema - Bubrežna oboljenja - Alkoholizam - Oboljenja kože koja na zahvaćenom području kompromituju rad znojnih žlezda * Izvor Batut

- Veoma topla vazdušna masa zadržaće se i u narednih sedam dana. U petak i subotu će biti pik toplotnog talasa s maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni. U nedelju i u prvoj polovini naredne sedmice na severu i zapadu Srbije očekuje se manji pad temperatura (na vrednosti od 30 do 35 stepena), dok će se na istoku i jugu maksimalne vrednosti zadržati i dalje oko 38 stepeni - navodi RHMZ i dodaje da je upozorenje izdato za period od 19. do 26. juna.

Prodavac kokica foto: Petar Aleksić Predrag Radenović (50) prodaje kokice, a pauzu je iskoristio da se odmori u hladu. - Imam unutra mini portabl frižider, tu mi je voda, a imam i ventilator. Snalazim se kako znam i umem, ali da je vruće, baš je vruće... Vidim ovih dana češće i kola Hitne pomoći, dešava se da nekom pozli. Najčešće je to neka bakica i uvek se pitam: Gde si krenula po ovoj vrućini?!

Prodavačica sladoleda foto: Petar Aleksić Penzionerka O. S. iz Beograda prodaje sladoled u centru. Vrućina je, ali se, kaže, rashlađuje. - Ovde, srećom, ima hlada i trudim se da to što više iskoristim. Snalazim se, pijem vode. Vruće je, ali ja mogu da izdržim. Ljudi se rashlađuju, sladoled dobro ide...

Dostavljač hrane foto: Petar Aleksić Aleksandar Komina (18) radi dostavu hranu i juče je po užarenom asfaltu jurio na svom biciklu kako bi mušterije što pre dobile porudžbinu. - Izašao sam oko 11 sati i stvarno je pretoplo. Vidim da bi bolje bilo da sam izašao tek oko 18, 19 časova, kad malo mine ova žega. Imam u torbi hladnu vodu i pijuckam je na svakih 15 minuta, a stalno se i umivam.

Prodavac brze hrane foto: Petar Aleksić Marko Petrović (25) iz Beograda pravi i prodaje giros u centru grada. U malom lokalu, kaže, ima više klima-uređaja koji rade, ali je i dalje, pored mesa koje se okreće na ražnju, vrelo. - Da li je vruće?! Ma, nije uopšte - kaže on dok mu se graške znoja slivaju s čela. - Polivam se ili se, možda je bolje reći, kupam na svakih 10 minuta. Razmišljam se jednu kofu da nabavim, pa glavu u nju da turim - šali se.