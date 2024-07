SRBIJA NA KORAK DA OBORI REKORD NAJTOPLIJEG JULA Evo do kada će trajati toplotni talas: Oglasio se prvi čovek RHMZ

Srbija je na korak da obori istorijski rekord najtoplijeg jula jer se približava najvišim temperaturama od čak 44.9 stepeni Celzijusovih u hladu koje su 24. jula 2007. godine izmerene u Smederevskoj Palanci!

Tropski talas u našoj zemlji dostiže svoj maksimum do kraja ove radne nedelje kada je najavljeno paklenih 40 stepeni, a lokalno i stepen, dva više u hladu, dok temperature ni preko noći neće padati ispod 25 podeoka na Celzijsovoj skali. Ako uzmemo u obzir najavljene temperature ovaj jul i te kako može postati rekorder.

Prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ, kaže za Kurir da se nalazimo na početku veoma intenzivnog i dugotrajnog toplotnog talasa u Srbiji i regionu.

foto: Zorana Jevtić

- Maksimalne temperature danas do kraja sedmice biće od 35 do 40 stepeni, u Beogradu od 37 do 40 usled čega će narandžasti stepen upozorenja biti podignut na crveni najviši nivo. Na taj način se očekuje da se dnevni maksimumi temperature približe rekordnim vrednostima koji su postavljeni 24. jula 2007. godine (Smederevska Palanka 44.9 stepeni, a Beograd 43.6) - navodi prof. dr Nikolić i podseća da je toplotni talas 2007. bio jedan od najintenzivnijih i tokom deset dana u kontinuititetu je uslovljavao dnevne maksimume između 35 i 40 stepeni, lokalno i do 42:

foto: Kurir televizija

Broj letnjih junskih tropskih dana Sremska Mitrovica i Surčin 25 dana sa maksimalnim temperaturama preko 25 stepeni

Ćuprija i Zaječar 30 dana sa maksimalnim temperaturama preko 25 stepeni

Požega 12 dana sa maksimalnim temperaturama preko 30 stepeni

Negotin do 22 dana sa preko 30 stepeni

- Na većini mernih mesta tog datuma je izmereno preko 40 stepeni u hladu. U sedmici pred nama, dnevni maksimumi će se približiti postavljenim rekordima, ali se ne očekuje da oni budu oboreni. U pojedinim danima mogu biti oboreni samo dnevni (datumski) maksimumi temperature.

foto: Zorana Jevtić

Kako se ponašati po vrućinama Često menjanje čiste i suve odeće preventivno i u slučaju već dijagnostikovanog toplotnog osipa.

Smanjite fizičku aktivnost ili skratite vreme izloženosti dejstvu povišene temperature

Redovno unosite tečnosti jednu čašu vodena 20 minuta u ustaljenom ritmu, bez obzira na eventualno odsustvo osećaja žeđi

- Na svaku pojavu konfuznosti, nesvestice, izrazito tople i suve kože potražiti hitnu lekarsku pomoć

Međutim, toplotni talas se neće završiti tako brzo.

foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić, Shutterstock

- Očekujemo nastavak izuzetno visokih temperatura i u drugoj polovini meseca. U narednoj sedmici od 15. do 22. jula maksimalne temperature u većini dana biće između 33 i 38 stepeni lokalno i oko 40 i dalje uz tropske noći u urbanim sredinama. Na kraju meseca od 23. do 31. ponovo će biti uslova i za pljuskove sa grmljavinom u većini mesta, a vreme će biti sparno uz dnevne maksimume od 30 do 33 - kaže prof. dr Nikolić i dodaje:

foto: Petar Aleksić

Insitut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Vreme naredna tri dana opasno Insitut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je na svom sajtu da će 10. 11. i 12. jula vreme biti veoma opasno. foto: Zorana Jevtić - Prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperature vazduha biće u kategoriji veoma opasne pojave od 10. do 12. jula na teritoriji južnobačkog okruga; 11. i 12. jula na području severnobačkog, severnobanatskog i mačvanskog okruga, a 12. jula u srednjebanatskom i zapadnobačkom okrugu. U domen opasne pojave spadaće maksimalne dnevne temperature vazduha na teritoriji grada Beograda, na severu zemlje, kao i na severoistoku i delovima centralne Srbije - navodi "Batut" i dodaje da se na ostaloj teritoriji zemlje, u posmatranom periodu se uglavnom mogu očekivati temperature u domenu potencijalno opasne pojave.

- Mesečni rekordi jesu postavljeni jula 2007, ali je prema sveukupnim parametrima u istoriji merenja do sada najtopliji bio jul 2012. godine. Visoke temperature tada su pratile i suše i šumski požari.

Broj tropskih noći u junu u Beogradu Vračar 15

Surčin 12

Batajnica 4

foto: Shutterstock

- Srednja maksimalna temperatura u Beogradu je tada iznosila 32.6 stepeni. Imajući u vidu razvoj vremena i aktuelnu prognozu, svakako je da jul 2024. ima značajan potencijal da dostigne i čak premaši rekorde srednje mesečne temperature postavljene 2012, kao i da zabeleži najintenzivniji toplotni talas u istoriji merenja.

Temperature najtoplijeg dana u Srbiji 24. jula 2007. godine Grad Maksimalna temperatura Smederevska Palanka 44.9

Zaječar 44.7

Ćuprija 44.6

Niš 44.2

Kragujevac 43.9

Kruševac i Leskovac 43.7

Beograd, Kraljevo i Veliko Gradište 43.6

Takođe, iza nas je i najtopliji jun u istoriji merenja u Srbiji.

- Prema podacima Odeljenja za monitoring klime i klimatske promene RHMZ-a, jun 2024. bio je topliji i od juna 2012. kada je u našoj zemlji osmotreno najtoplije leto.