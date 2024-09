Doktori dijagnozu daju preko društvenih mreža?! Stručnjaci uputili apel: Ljudi beže od dijagnoze i lekara!

Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” bavi se temom koju je pokrenula izjava predsednika Vučića da "Liste čekanja za kataraktu moraju hitno da se reše".

O zakazivanju lekarskih pregleda i procedura za Kurir televiziju govorili su doktor Jelica Bjekić Macut, načelnica endokrinologije na KBC Bežanijska kosa, doktor Gradimir Dragutinović, radiolog, kao i doktor Vanja Milošević, ginekolog.

Gosti emisije su se prvo dotakli noviteta koji neki lekari praktikuju. Naime, doktoru možete poslati simptom na društvene mreže, i on će vam dati dijagnozu, čak iako je u pitanju pulmolog.

- Ja sam veliki protivnik toga. Mnogo je bitno videti pacijenta, obaviti pregled, popričati. Nešto vam može biti sumnjivo na koži, pogledu, način na koji pacijent drži ruke ili sama veličina. U trenutku vizite primetite nešto. To možda može da funkcioniše ako dobro znate pacijenta i godinama ga lečite - rekla je doktorka Bjekić Macut.

Doktor Gradimir Dragutinović govorio je o važnosti rane dijagnoze, kao i o svim teškoćama koje vidi u svojim pacijentima kojima saopšti loše vesti:

- Lako je reći to nekome ko je iz Beograda, ali razgovarati sa osobom koja je iz nekog drugog mesta. Mi njega moramo da vratimo kod njegovog doktora u njegovom gradu, on gubi dragoceno vreme. Dok on dobije novi uput, pa ima li pravo, pa da li će ga poslati u Kragujevac, Niš, Beograd... On se oseća pristojno i on se pravi lud.

Na temu brzog načina života i njegovog uticaja na zdravlje, doktor Milošević rekao je:

- Ljudi beže od dijagnoze i lekara pod onim izgovorom "neće to meni da se desi". Ovakve emisije vezane za zdravlje jako su gledane, ali nisu zamena za ordinaciju.

Kurir.rs

