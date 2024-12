Kako izgleda kada snaga volje pobedi i stepenice i predrasude? 27ogodišnja Milunka Petrović, majka, socijalna radnica i članica udruženja „Čepom do osmeha“, uprkos cerebralnoj paralizi, zajedno sa svojim timom ruši barijere i pomera granice. Prepreke su je pratile čak i pri upisu željenog fakulteta, ali nije odustala.

- Devojka sa 19-20 godina ima silnu želju da se obrazuje i to ne može da uradi, jer treba da podnese prijavu na konkurs koja košta 8000 dinara. Odlučila sam da idem na njivu da kopam, mislim ne bih puno redova iskopala, ali bar bih zaradila nešto i uložila u svoje obrazovanje. Ta priča je stigla do nekih ljudi, do stolara Mileta koji je napisao apel, i taj apel je videla glumica Vesna Stanković koja je odigrala nekoliko predstava, alarmirala svoje kolege, i praktično se za svega nekoliko dana skupio pozamašan iznos od kog sam mogla da platim upis, knjige, skripte, markere i da učim bez straha - ispričala je Milunka Petrović, diplomirani socijalni radnik.