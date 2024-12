TRI RATNA DRUGA PEŠAČE 1.200 KILOMETARA OD PALA DO KRFA: Krstopokloni put za izgradnju DEČJEG KAMPA na Krfu! (VIDEO)

Društvo TRI RATNA DRUGA PEŠAČE 1.200 KILOMETARA OD PALA DO KRFA: Krstopokloni put za izgradnju DEČJEG KAMPA na Krfu! (VIDEO)

Što se tiče same Sremske Mitrovice, kao posebna životna i duhovna potka Grčke i Srbije pojavljuje se ličnost koja je obeležila istoriju Grada da je i on sam poneo njeno ime (Sremska Mitrovica – Sremski Dimitrovgrad), a i istoriju čitave regije od Srema preko Kosova i Metohije (Kosovska Mitrovica), pa kroz Vardarsku i Solunsku Makedoniju, preko Tesalije i Epira sve do ostrva Krfa, jeste Sveti Dimitrije Solunski.