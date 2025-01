Policija je pucala, u zatvoru su me mučili i izgladnjivali: Karuh je sa 15 godina prošao golgotu na izbegličkoj ruti od Iraka do Srbije (Foto)

A to košta - od Turske do Srbije najmanje 3.500 evra po osobi. Da se iz Srbije kroz Mađarsku prebace do Austrije i Nemačke, od 1.500 do 2.500 evra. A mnogi su zbog nebezbednosti platili životom.