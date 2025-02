Stručnjaci tvrde da je p atološko kockanje među najbrže rastućim mentalnim bolestima u svetu. Ova zavisnost je u rangu zavisnosti od droga , a to nije samo bolest pojedinca već i čitave njegove porodice, koja trpi različite vrste nasilja. Kod mladih je u porastu onlajn klađenje, što posebno zabrinjava stručnjake.

ISPOVEST SRPSKOG KOCKARA: Kocka mi je razorila život, zadužio sam se kod kamataša, izgubio stan, tek me je OVO OTRGLO OD POROKA

Baka od 80 godina patološka kockarka: Ova bolest ne bira ni godine ni profesiju, dnevno troše i do 15.000 evra! Ovo su prvi simptomi zavisnosti

Olivera Sbutega Filipović, psihijatar iz Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Beogradu, kaže da mladi vrlo često ne znaju koji su razlozi za pribegavanje kockanju. Najčešće to bude radoznalost, zabava, razloge povezuju sa sportom. Razlog je način da lako dođu do novca.

- Ono što je najviše izraženo jeste potreba da budu prihvaćeni u društvu i deca naravno uče po modelu i vrlo često to vide kod kuće, u porodicama, ili vide od vršnjaka i to bude prvi signal da se krene sa takvim vidom zabave za njih ili lakog dolaska do novca - rekla je doktorka.