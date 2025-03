Upis dece u prvi razred osnovne škole u skladu sa zakazanim terminima, obaviće se u periodu od 1. aprila do 31. maja 2025. godine. Mnoge predškolske ustanove širom Srbije prethodnih dana su roditeljima budućih prvaka dostavili obaveštenje o upisu u prvi razred. Ipak, kako se bliži prvo testiranje, tako kod roditelja raste tenzija i mnogi se pitaju da li će njihovo dete dobro proći na testu, kao i šta sve mora da zna.

Roditeljima budućih prvaka, usluga eZakazivanje termina za upis i testiranje deteta u osnovnu školu, biće dostupna u periodu od 24. marta do 31. maja 2025.

Preko aplikacije eUpis vrši se pribavljanje potrebne dokumentacije (matične knjige rođenih, evidencije prebivališta i iz IZIS-a o obavljenom lekarskom pregledu), a s obzirom da to sada rade škole po službenoj dužnosti, roditelji više ne moraju da se bave prikupljanjem bilo kakve papirologije.

Roditelji koji su sve ovo već prošli, ali i dečiji psiholozi objašnjavaju da nije neophodno da deca pre testa uče da čitaju, pišu i računaju - to nije posao roditelja, posao roditelja jeste da ga nauči da bude svesno sebe i sveta oko sebe. Takođe se savetuje da nije loša ideja i prošetati sa detetom kroz školu i pokazati mu da to nije nikakva strašna ustanova, već jedno šareno mesto puno dece.

- Koliko se mi roditelji opterećujemo nepotrebnim stvarima, a zatim time opterećujemo i decu, najbolje se videlo na testu za upis prvaka. Mesecima pre toga preslišavala sam ćerku svašta - od onog šta je ispred tebe, šta je iza, ispod, iznad... do rasporeda planeta u Sunčevom sistemu, što je doduše učila još i u vrtiću, te je znala da izdeklamuje u po noći. Bila sam ponosna, znala je i da čita i da piše, računa do 10 i više... a onda je "pala" na tako jednostavnom pitanju: "Koja ti je adresa?". Moje dete to nije znalo! Znalo je da živi u Sunčevom sistemu, na planeti Zemlji, koje još sve planete postoje, ali ne i u kojoj ulici! Tako da je moja preporuka mamama i tatama budućih prvaka, kao roditelja, da decu prvo nauče ko su i šta su, a za sve ostalo će biti vremena, uostalom, zato i idu u školu - ispričala je za "Blic" Beograđanka N. P.