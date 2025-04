Tužiteljka Mirjana Stajkovac kaže da kada roditelj otkrije problem, ne treba da briše nalog već da prvo prijavi policiji, jer je to jedini način da se reši. Nikola Čučilović iz Uprave za tehniku MUP-a naglašava da su pedofili lako dolazili do materijala koji je delom generisan veštačkom inteligencijom, ali i snimci zlostavljane dece.

Na platformu Kidfliks se prijavilo 1,8 milion korisnika od aprila 2022. do marta 2023. godine. Kada je 11. marta policija zaplenila server Kidfliksa , na platformi je bilo 72.000 snimaka. Policija ima podatak da je za vreme rada servera, u toku tri godine, otpremljena i podeljena 91.000 snimaka u trajanju od 6.288 sati. Na svaki sat su postavljana tri i po nova snimka sa eksplicitnim sadržajima dece.

Nikola Čučilović iz Uprave za tehniku MUP-a Srbije kaže da predatori dolaze do snimaka dece na takozvanom "dark vebu" i sličnim platformama za deljenje ilegalnog sadržaja.

- Jedan manji deo do snimaka dolazi tako što ih, nažalost, pravi, bukvalno ih kreira, pa ih zatim deli na tim pomenutim platformama - kaže Čučilović.

- Danas se zloupotrebljava i veštačka inteligencija za kreiranje takvog materijala, a jedan deo predatora zapravo to radi nad realnom decom , nad realnim osobama - istakao je Čučilović.

- Od nekoliko meseci, od jedne do tri godine. Podeljeni su po grupama pa od četiri do 10 godina, od 11 do 15 i iznad 15 godina - rekla je Stajkovac.