- Sa kime sam ja to ratovala? Specijalisti su priznali 40 odsto mojih oštećenja, ali niko od njih nije procenio koliko trauma prati moj život od rane mladosti - gorko je pitala Marijana Stojanović u knjizi Aleksandra Vasića "Varvarinski most 1999".

Posle detonacija most je odvojen od srednjeg nosača, sa gradske strane je srušen u reku, drugi kraj skliznuo je na uzvišenu obalu, a konstrukcija, duga oko 100 metara, visila je pod oštrim uglom nad Moravom. Istoričari Nebojša Đokić i Olivera Dumić navode: "Kod prvog napada život su izgubile tri osobe, a najmanje pet osoba je povređeno. Iako je most već bio srušen, ratni avioni NATO-a su se, od tri do šest minuta kasnije, vratili i ispalili dve rakete koje su usmrtile sedam, u međuvremenu na most prispelih osoba, i 12 drugih teško povredile."