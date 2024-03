POSLEDNJE REČI MALE SANJE PREKINULE SU NATO BOMBE U VARVARINU Njena drugarica još ih pamti, kad su nas zasuli na Svetu Trojicu

U nedelju 30. maja na pijačni dan i praznik Svete Trojice u Varvarinu, NATO projektili srušili su most preko Velike Morave.

Ubijeno je 10 osoba, a 17 je teško povređeno. Među poginulima je bila i šesnasetogodišnja Sanja Milenković, učenica prvog razreda Matematičke gimnazije u Beogradu.

Potresne slike naše prošlosti foto: RTS Printscreen/Nečija deca

Sanja je bila najmlađa žrtva na Varvarinskom mostu, koja je poginula sa nepunih 16 godina. Bila je učenica prvog razreda Matematičke gimnazije u Beogradu.

Kada je počelo NATO bombardovanje roditelji su je već drugog dana doveli kući, u Varvarin, da bude sa njima i tu sačeka kraj NATO agresije.

Sanja i njene drugarice nalazile su se na sredini mosta kada su poginule.

- Bože, kako sam srećna danas! - poslednje su Sanjine reči, otkrila je njena drugarica Marijana Jovanović u dokumentarnom filmu RTS "Nečija deca".

Sanju je 10 metara delilo od spasa

Sanja bi sada imala 40 godina. Završila bi Matematički fakultet ili ETF. Sigurno bi se i udala, dobila decu, a ja unuke, priča Zoran Milenković, otac Sanje Milenković, jedne od žrtava NATO bombardovanja mosta u Varvarinu.

NATO avioni bombardovali su most u Varvarinu a u vazdušnom napadu koji se dogodio na verski praznik Svete Trojice i na pijačni dan u ovoj pomoravskoj varoši poginulo je 10, a povređeneo 30 civila.

Pored Sanje Milenković (16), najmlađe žrtve, koju je samo 10 metara delilo od spasa, poginuli su i Milan Savić (28), Vojkan Stanković (30), Zoran Marinković (33), Stojan Ristić (52), Ratibor Simonović (24), Ružica Simonović (55), Milivoje Ćirić (66), Dragoslav Terzić (67) i Tola Apostolović (74).

U trenutku napada u blizini mosta bilo je više od 1.000 ljudi. Bombarderi NATO avijacije granatirali su most u dva navrata. U prvom napadu, u 13.25 sati, most je pogođen sa dve rakete, život su izgubile tri osobe, a najmanje petoro je bilo povređeno. Iako je most već bio srušen, avioni NATO su se nekoliko minuta kasnije vratili i ispalili još dve rakete koje su ubile sedmoro i teško povredile još 12 civila. Mnogi od njih pritrčali su da pomognu povređenima u prvom napadu.

Mnogi su poginuli u drugom napadu kada su pritrčali da pomognu ranjenima.

Sanja je tog 30. maja 1999. imala 15 godina, bila je učenica prvog razreda Matematičke gimnazije i višestruka pobednica takmičenja iz matematike.

Prerano istrgnut mladi život: Sanja Milenković

- Nikada nećemo zaboraviti žrtve sa Varvarinskog mosta, a naša je obaveza da svake godine podsećamo ljude na taj zločin koji ne bi smeo da se ponovi. Žao mi je što je Srbija jedina evropska zemlja koja je osetila snagu i moć NATO zbog svoje politike – kazao je pre 7 godina Zoran Milenković, Sanjin otac, koji je godinama bio i predsednik opštine Varvarin.

Zoran se priseća da se Sanja iz Beograda vratila u rodni Donji Katun 24. marta 1999. godine. Kobnog 30. maja sa drugaricama Marinom i Marijanom otišla je u Varvarin na vašar.

Oko 13 sati tri devojke su krenule preko starog mosta kako bi se vratile u Donji Katun. Kada su došle do sredine mosta, na nebu su se pojavili NATO bombarderi koji su ispalili dva projektila u srednji stub i prepolovili most.

- Na mostu je u tom trenutku bio automobil “zastava 101” u kojem su se nalazili majka i sin, Ratibor i Ružica Simonović. Sanja i drugarice su, zajedno sa pešačkom stazom, pale do vode. Iz crkve su ljudi potrčali ka obali da im pomognu. Devojkama je nedostajalo 10 metara da dođu do trećeg dela mosta koji nije srušen. Sanja je bila lakše povređena i pokušala je da se uspenje uz pešačku stazu. U međuvremenu su avioni okrenuli krug iznad Kruševca, vratili se i ispalili još dva projektila – priča Zoran.

Kada su spasioci stigli, Sanja je još uvek davala znake života. Imala je brojne rane od gelera i detonacije. Povezli su je ka Kruševcu, ali je na putu izdahnula.

- Bio sam kod kuće, u Donjem Katunu, čuo sam eksplozije, ali nisam pomislio da su gađali most. Supruga i Marinina majka su otišle da vide šta se desilo. Kada sam video da se ne vraćaju, krenuo sam i ja. Ljudi koje sam sreo rekli su mi da je Sanja teško povređena. Nisu mi rekli da je mrtva. To sam saznao tek u Kruševcu - priča Zoran.

Zoran sebi postavlja pitanje šta bi bilo da se to nije dogodilo? Odgovor je uvek isti.

Sigurno bi se i udala, dobila decu, a ja unuke. Pred njom je bila blistava karijera, ali jednostavno nije imala sreće. Bila je na pogrešnom mestu u pogrešno vreme - pričao je neutešni otac pre 7 godina.

Sudbina ljudi bliskih Sanji Milenković prepuna je ironije. Njena drugarica Marina, koja je ranjena prilikom bombardovanja mosta od strane nemačkih pilota, završila je Medicinski fakultet i sada radi u Nemačkoj. Druga prijateljica Marijana se udala, ima dvoje dece i živi u Donjem Katunu.

Kurir.rs/Blic/Novosti/RTS