ZAUVEK JE USNULA U TATINOM NARUČJU PRED VASKRS 1999: Mala Bojana najmlađa je žrtva NATO bombardovanja, imala je samo 11 meseci

Da li znate ko je beba na slici?

Ovo je Bojana Tošović iz Merdara kod Kuršumlije, nastradala 10. aprila 1999. kada je imala samo 11 meseci. U napadu je poginuo i njen otac Božina, a majka Marija u sedmom mesecu trudnoće teško je ranjena.

Bojana Tošović je najmlađa žrtva agresije na SR Jugoslaviju tokom proleća 1999. godine. Bojana je poginula sa svojim ocem Božinom, 11. aprila 1999. godine, u selu Merdare, na putu između Podujeva i Kuršumlije.

Tokom agresije za 78 dana pogunulo je 78-oro dece, a među njima je i mala Bojana Tošović, koja je imala samo 11 meseci života.

Za te užasne zločine niko nikada nije odgovarao a tužbe za zločine protiv NATO generala i sekretara nisu nikada ušle u proceduru, jer su posle 2001. godine proglašene ništavnim.

Na fotografiji su nastradali, devojčica Bojana i njen otac Božina...

"Oko 23.30 počele su bombe da padaju nedaleko od naše kuće, mi smo se spustili u podrum. Zavili smo Bojanu u ćebe, ona je tada imala 11 meseci, i spustili se u podrum. Zaboravili smo flašicu sa mlekom, suprug se vratio po flašicu do kuće. Kada je stigao ponovo u podrum uzeo je Bojanu u naručje, čučnula sam pored njih i kada je bomba udarila u temelj od kuće, sve nas je zatrpala zemljom. Od silne udarca usta su mi bila puna krvi", prisećala se svojevremeno Marija, majka nastradale devojčice.

Ranjen i zatrpan dozivao suprugu da se ne plaši, otac i brat ih zatrpane golim rukama otkopavali

Iako je njen suprug Božina bio zatrpan zemljom i ranjen, dozivao je suprugu Mariju, govoreći joj da se ne plaši.

"Čula sam da me neko zove, to je bio moj suprug, on je bio zatrpan isto zemljom. On je bio ranjen, ali u svesnom stanju, pričao je. Nakon toga stigli su moj otac i brat, koji su rukama pokušavali da nas izvuku iz zemlje, bombe su padale celu noć", priča Marija o toj strašnoj noći uoči Uskrsa 1999. godine.

Spasioci su, kaže Marija, prvo rukama izvukli njenog supruga Božinu:

"Moj tata je tada jedini video da se Bojana, moja beba, ugušila. Ujutru sam saznala da mi je beba mrtva, a suprug podlegao povredama zbog unutrašnjeg krvarenja".

Kurir.rs/SĐP/Instagram Megdan