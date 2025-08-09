Slušaj vest

Mladi Tiktoker iz Pančeva Luka Alerić prepoznatljiv je po humanim gestovima. On svakodnevno svojim dobrim delima oduševljava građane, a ono što je nedavno uradio ponovo je razgalilo mnoga srca.

Ovaj mladić, koji je prepoznatljiv po svom dobročinstvu, postao je nedavno volonter crkvene kuhinje Verskog dobrotvornog starateljstva Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, čiji je koordinator episkop toplički Petar Bogdanović.

- Ovde možete jesti potpuno besplatno. Svakog dana na ovu lokaciju dođe preko stotine gladnih ljudi kojima hranu spremaju i služe volonteri. Na meniju je ovog puta bio vrhunski pasulj koji se služio sa svežim i ukusnim salatama - rekao je Luka.

Versko dobrotvorno starateljstvo, Luka Aleri.jpg
Tiktoker radi kao volonter u crkvenoj kuhinji Foto: Printscreen Tiktok/ aleric luka

Snimak je objavio na Tiktoku, a pokazao je i kako izgleda jedan njegov volonterski dan.

Versko dobrotvorno starateljstvo2.jpg
Crkvena kuhinja dnevno podeli i do 2.000 obroka Foto: Printscreen Tiktok/ aleric luka

- Ovo je mesto gde ljudi u teškim životnim trenucima mogu da dobiju topli obrok i osećaj podrške. Ovo je crkvena kuhinja, a Versko dobrotvorno starateljstvo otvara vrata za sve ljude kojima je potrebna pomoć. Volontiranje ovde je jedna od najboljih stvari koja mi se desila u životu. Čak sam pozvao i druga da pomogne i bio je veoma dirnut onim što je doživeo - naglasio je ovaj dobročinitelj.

crkvena-kuhinja.jpg
1005-news1-nemanja-nikolic1.jpg

Naveo je i da, osim hrane, VDS godinama pomaže ljudima sa odećom, obućom, a pružaju psihološku i pravnu pomoć, kao i besplatne preglede kod lekara, o čemu je Kurir ranije pisao.

Tiktoker Luka volontira u crkvenoj kuhinji Foto: Printscreen Tiktok/ aleric luka

Teško je rečima opisati taj osećaj, tako da morate i vi to da iskusite. Ako i ti želiš da pomogneš, a trenutno nisi u mogućnosti da volontiraš, pošalji SMS 200 na 2844 i nahrani gladnog. Jedna poruka, jedan obrok. Hvala ti - zaključio je Luka.

Podsetimo, Versko dobrotvorno starateljstvo je dobrotvorna organizacija koja deluje u okvirima Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, Srpske pravoslavne crkve sa blagoslovom patrijarha Porfirija kao predsednika.

-crkvena-kuhinja-zorana-jevtic-6.jpg
Pomoć na pet lokacija u gradu Foto: Zorana Jevtić

Ova organizacija na dnevnom nivou obezbeđuje 2.000 obroka (nije broj korisnika, već obroka prim. aut.) za socijalno ugroženo stanovništvo na pet lokacija u gradu, garderobu, besplatne zdrastvene preglede i pravne savete, pomaže višedetnim porodicama i samohranim roditeljima kao i domovima za stara lica, nezbrinutu decu i bolnicama.

Inače, tamo po obrok ne dolaze samo beskućnici, dolaze i ljudi koji su stambeno obezbeđeni, ali imaju mala primanja i nemaju za hranu. Dolaze i oni koji su se zadužili kreditima i ne ostaje im za obrok, dolaze i oni koji plaćaju kiriju, a nemaju dovoljno novca da sebi nešto skuvaju. U prostorijama crkvene kuhinje oni su svi jednaki, a ono što je najbitnije, dočekani su toplom dobrodošlicom.

versko-dobrotvorno-starateljstvo-zorana-jevtic.jpg
jelena hadzi puric i deca foto privatna arhiva.jpg
preuzimanje-19.jpg
269a6501.jpg

