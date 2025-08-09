Poznati TikToker iznenadio sve: Završio u crkvenoj kuhinji s beskućnicima i otkrio šokantnu istinu!
Poznati Tiktoker iz Pančeva Luka Alerić, inače poznat po dobročinstvu, postao je volonter crkvene kuhinje
Mladi Tiktoker iz Pančeva Luka Alerić prepoznatljiv je po humanim gestovima. On svakodnevno svojim dobrim delima oduševljava građane, a ono što je nedavno uradio ponovo je razgalilo mnoga srca.
Ovaj mladić, koji je prepoznatljiv po svom dobročinstvu, postao je nedavno volonter crkvene kuhinje Verskog dobrotvornog starateljstva Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, čiji je koordinator episkop toplički Petar Bogdanović.
- Ovde možete jesti potpuno besplatno. Svakog dana na ovu lokaciju dođe preko stotine gladnih ljudi kojima hranu spremaju i služe volonteri. Na meniju je ovog puta bio vrhunski pasulj koji se služio sa svežim i ukusnim salatama - rekao je Luka.
Snimak je objavio na Tiktoku, a pokazao je i kako izgleda jedan njegov volonterski dan.
- Ovo je mesto gde ljudi u teškim životnim trenucima mogu da dobiju topli obrok i osećaj podrške. Ovo je crkvena kuhinja, a Versko dobrotvorno starateljstvo otvara vrata za sve ljude kojima je potrebna pomoć. Volontiranje ovde je jedna od najboljih stvari koja mi se desila u životu. Čak sam pozvao i druga da pomogne i bio je veoma dirnut onim što je doživeo - naglasio je ovaj dobročinitelj.
Naveo je i da, osim hrane, VDS godinama pomaže ljudima sa odećom, obućom, a pružaju psihološku i pravnu pomoć, kao i besplatne preglede kod lekara, o čemu je Kurir ranije pisao.
- Teško je rečima opisati taj osećaj, tako da morate i vi to da iskusite. Ako i ti želiš da pomogneš, a trenutno nisi u mogućnosti da volontiraš, pošalji SMS 200 na 2844 i nahrani gladnog. Jedna poruka, jedan obrok. Hvala ti - zaključio je Luka.
Podsetimo, Versko dobrotvorno starateljstvo je dobrotvorna organizacija koja deluje u okvirima Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, Srpske pravoslavne crkve sa blagoslovom patrijarha Porfirija kao predsednika.
Ova organizacija na dnevnom nivou obezbeđuje 2.000 obroka (nije broj korisnika, već obroka prim. aut.) za socijalno ugroženo stanovništvo na pet lokacija u gradu, garderobu, besplatne zdrastvene preglede i pravne savete, pomaže višedetnim porodicama i samohranim roditeljima kao i domovima za stara lica, nezbrinutu decu i bolnicama.
Inače, tamo po obrok ne dolaze samo beskućnici, dolaze i ljudi koji su stambeno obezbeđeni, ali imaju mala primanja i nemaju za hranu. Dolaze i oni koji su se zadužili kreditima i ne ostaje im za obrok, dolaze i oni koji plaćaju kiriju, a nemaju dovoljno novca da sebi nešto skuvaju. U prostorijama crkvene kuhinje oni su svi jednaki, a ono što je najbitnije, dočekani su toplom dobrodošlicom.