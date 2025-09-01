Slušaj vest

Poslednjih godina, potrošnja suplemenata je naglo porasla, posebno među onima koji žele da ojačaju svoje zdravlje, poboljšaju performanse ili spreče određene bolesti. Međutim, stručnjaci za ishranu i medicinu upozoravaju da uzimanje previše vitamina i minerala može biti jednako štetno kao i njihov nedostatak.

 Prevelike doza unetih suplemenata mogu biti toksične, i izazvati oštećenje vitalnih organa i neželjene efekte koji variraju u zavisnosti od konzumiranog vitamina ili minerala. Stručnjaci u Nacionalnom institutu za zdravlje Španije (NIH), insistiraju da je pre nego što se pribegne suplementima, neophodno potražiti savet zdravstvenog radnika i zapamtiti da je, u većini slučajeva, uravnotežena ishrana dovoljna da pokrije potrebe organizma.

Vitamini i minerali koji mogu postati toksični

Vitamini rastvorljivi u mastima (A, D, E i K) nose najveći rizik, jer se skladište u jetri i masnom tkivu, što ih otežava eliminaciju kada se konzumiraju u prekomernim količinama.

Jasan primer je vitamin A, čiji višak može izazvati glavobolje, gubitak kose, slabost, oštećenje jetre, pa čak i urođene mane tokom trudnoće.

Vitamin D, kada se uzima u veoma visokim dozama, povećava nivo kalcijuma u ​​krvi i može oštetiti bubrege i srce. Isto važi i za vitamine E i K, koji, kada se akumuliraju u telu, mogu izazvati probleme sa zgrušavanjem krvi i kardiovaskularne komplikacije, upozoravaju stručnjaci.

Među mineralima, gvožđe je posebno osetljivo, jer je višak povezan sa probavnim smetnjama, povraćanjem, mučninom i oštećenjem organa kao što je jetra. Kalcijum, iako je neophodan za kosti, može izazvati zatvor, konfuziju i srčane aritmije u nekontrolisanim dozama.

Čak i vitamini iz grupe B, koji su generalno rastvorljivi u vodi i eliminišu se urinom, mogu biti štetni ako se prekomerno koriste. Na primer, višak vitamina B6 može izazvati neurološka oštećenja, sa simptomima kao što su gubitak koordinacije ili ataksija.

Mere predostrožnosti i preporuke

Stručnjaci se slažu da više ne znači nužno bolje kada su u pitanju suplementi. Uzimanje više proizvoda odjednom povećava rizik od negativnih interakcija i prekoračenja bezbednih doza.

Inače, metabolizam svake osobe varira , što znači da se tolerancija na određene hranljive materije razlikuje. Trudnoća je poseban slučaj, gde uzimanje suplemenata "na svoju ruku" može biti opasno.

Stoga, stručnjaci preporučuju, pre svega, raznovrsnu i uravnoteženu ishranu bogatu voćem, povrćem, integralnim žitaricama, nemasnim proteinima i zdravim mastima.

Ako je potrebno ipak nadomestiti određene nedostatke, medicinski nadzor je neophodan kako bi se prilagodila doza i izbegli rizici. U suprotnom, neselektivna upotreba suplemenata ne samo da predstavlja nepotrebno gubljenje novca i vremena, već može postati i pravi zdravstveni problem na srednji i duži rok.

