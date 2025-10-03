Slušaj vest

Sve je iznenadila prava zima na početku jeseni. Na planinama se formirao snežni pokrivač, a zabeležene su i prve temperature ispod nule. Nedeljko Gagić iz Sektora za vanredne situacije kaže da su svi putevi prohodni, ali da su ekipe u pripravnosti zbog snega u Srbiji.

Nedeljko Gagić iz Sektora za vanredne situacije navodi da su vatrogasci spasioci do ponedeljka gasili požare koje su izazvale visoke temperature i suvo vreme, a sada se suočavaju sa potpuno suprotnim problemom.

Nedeljko Gagić upozarava na opasnosti

- Već sada imamo pad temperature i evo pravo jesenje vreme praćeno obilnijim kišnim padavinama i snegom. Što se tiče postupanja nadležnih državnih organa, Sektor za vanredne situacije je u stalnoj komunikaciji sa RHMZ-om i sa javnim vodoprivrednim preduzećima - objašnjava Gagić.

Kako kaže, još u ponedeljak su dobili upozorenje od RHMZ-a da se od srede uveče do subote ujutru očekuju obilnije kišne padavine i pojava snega na planinama na teritoriji Srbije, južno od Save i Dunava.

- Mi smo odmah uputili upozorenje našim organizacionim jedinicama na toj teritoriji da preduzmu i preventivne i operativne mere, a pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica su obišli svoje teritorije, vodotokove, a posebno lokacije gde smo imali pojavu bujičnih poplava - naveo je Gagić.

Aktiviran sistem upozoravanja građana

U sredu je RHMZ uputio upozorenje operativnom centru Sektora za vanredne situacije da će biti obilnijih padavina i zatražili su pokretanje sistema hitnog upozoravanja građana putem SMS poruka i preko medija.

- To funkcioniše na osnovu sporazuma koji je potpisan 15. septembra prošle godine. MUP je odmah sproveo kompletnu proceduru slanja poruka i svi naši građani na toj teritoriji su još u sredu dobili upozorenje da će u četvrtak i petak doći do obilnih kišnih padavina - objasnio je Gagić.

Navodi da je tokom noći bilo snežnih padavina u brdsko-planinskim predelima.

- Imali smo samo tri intervencije koje su vezane za kišne padavine i za sneg. To je jedna na teritoriji Prijepolja, put prema mestu Jabuka, gde su vatrogasci uklanjali oborena stabla. Na teritoriji opštine Surdulica dve intervencije, jednu vezanu za uklanjanje oborenih stabala i jednu vezanu za vozilo koje se zaglavilo u snegu - rekao je Gagić.

Kako kaže, svi resursi Sektora za vanredne situacije, i materijalno-tehnički i kadrovski, su raspoloživi i spremni da reaguju u slučaju potrebe.

- Mi smo u stalnoj komunikaciji sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom koji prati hidrološku situaciju na svim rekama i sa javnim vodoprivrednim preduzećima u slučaju da postoji opasnost da se ti nivoi reka podignu. Oni će nas obavestiti, upozorićemo građane i reagovaćemo na tim teritorijama - navodi Gagić.

Opasnost od bujičnih poplava: Apel za oprez

Za sada su svi vodotokovi prvog i drugog reda relativno stabilni.

- Uvek postoji ta opasnost. Iz tog razloga apelujem na naše građane da budu oprezni. Uvek postoji opasnost od nastanka bujičnih poplava na određenim malim lokacijama, lokalnog karaktera, kada u kratkom vremenskom periodu padne ogromna količina kiše, tada postoji ta opasnost - upozorava Gagić.

Sneg je u toku noći i jutra padao širom Srbije, a Gagić navodi da su svi putni pravci prohodni.

- Imamo samo jedan putni pravac prvog reda broj 40, to je ka graničnom prelazu Strezimirovci. Tu je obustavljen trenutno saobraćaj, ali zbog odrona, ne zbog snežnih padavina - rekao je Gagić.

Kako reagovati tokom nevremena

Prema njegovim rečima, pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica imaju stalno dežurstvo - 24 sata, 7 dana u nedelji, u svojim jedinicama.

- Ljudi koji treba da budu na oprezu su oni koji su i u prethodnim periodima imali bujične poplave. Posebno građani u brdsko-planinskim krajevima, oni već znaju koja količina padavina kod njih može da izazove te bujične poplave. Mi smo njih već obišli i savetujem samo da prate situaciju - naveo je Gagić.

Savetuje da, ukoliko postoji upozorenje da će na određenim putnim pravcima doći do pojave snega ili da postoji opasnost od nastanka nekih snežnih smetova, treba izbegavati taj pravac i potražiti alternativni put.

- A u slučaju da se zadesimo u autu u toku nekog nevremena, moj savet je da se uspori, da se parkira na bezbednom mestu, da se sačeka dok nevreme ne prođe, da se pozovu vatrogasci-spasioci ako ima potrebe, da im se daju lokacije gde se nalaze. Mi ćemo doći da pružimo neophodnu pomoć - zaključio je Gagić.

