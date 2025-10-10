Slušaj vest

Od nedelje, 12. oktobra, na graničnim pralazima će se prikupljati biometrijski podaci putnika. Skeniraće se lice, očitavati otisak prstiju i informacije iz pasoša, ali i informacije o tačnom datumu ulaska i izlaska u zemlju Evropske unije.

Ričard Goldšmit iz Delegacije EU u Beogradu, najavljuje i da će biti pokrenuta aplikacija za mobilne telefone preko koje će putnici moći da dostave snimke lica i podatke o identitetu. Aplikacija će moći da se koristi prvo na prelazima sa Švedskom, a potom i u drugim zemljama članicama, kao što su Italija i Francuska.

Putovanje u EU ulazi u novu fazu. Prilikom prvog prelaska po novom sistemu, putnicima će biti uzimani otisci prstiju i fotografija lica. Ovi podaci čuvaće se u zajedničkoj evropskoj bazi i kasnije samo digitalno proveravati prilikom narednih ulazaka EU. To bi trebalo da smanji papirologiju i ubrza procedure.

- Od nedelje 12. oktobra zemlje članice će početi s elektronskom registracijom podataka putnika izvan EU na granicnim prelazima. Oni će to činiti postupno, u početku samo na nekim od prelaza. Na kraju tranzicionog perioda od šest meseci novi sistem biće potpuno na snazi na svim prelazima. Pečatiranje će biti zamenjeno elektronskom registracijom - objašnjava Markus Lamert, portparol Evropske komisije.

Kako izbeći moguće probleme

Evropski zvaničnici priznaju da bi uvođenje novog informatičkog sistema mogli da prate problem. Zato je odlučeno da počne izvan sezone, uz mehanizme korekcije.

- Postepeno uvođenje sistema je dogovoreno upravo da bi se izbegli problem. Vlasti i putnici će se navići na sistem korak po korak. U slučaju problema i prevelikih gužvi, vlasti će moći da privremeno suspenduju sistem, kako bi se to izbeglo - ističe Asita Kanko, izvestilac Evropskog parlamenta za ulazno-izlazni sistem EES.

Sistem će beležiti datum i mesto ulaska, i automatski upozoravati, ako se dozvoljeni boravak premaši. Kada se jednom unesu biometrijski podaci, svaki sledeći biće dovoljno skeniranje pasoša za sve potrebne informacije.

- U početku bi sve moglo da traje malo duže, dok se procedure ne razjasne i ne uspostavi sistem. Ali nakon toga će značajno skratiti vreme prelaska granice na aerodromima i drumskim prelazima, jer će sve biti digitalizovano bez ručnog pečatiranja i kontrole datuma - ukazuje Lena Dupont, poslanica Evropskog parlamenta, CDU, Nemačka.

Foto: Printscreen, Nebojsa Mandic

Šta treba da znaju građani Srbije

Za građane Srbije, pravila boravka se ne menjaju - ostaje 90 dana bez vize u bilo kom periodu od 180 dana. Posle prvog puta, kontrola će izgledati slično današnjim elektronskim kapijama na aerodromima: pasoš se provuče kroz čitač, kamera proveri lice, i u sekundi stiže potvrda o statusu boravka.

- Sistem će pomoći graničnoj policiji bolji uvid u to ko ulazi u EU i koliko se zadržava. Svi ljudi dobre volje ne treba da brinu ni o čemu i mogu da nastave da dolaze kao i do sada. U najgorem slučaju će malo duže čekati u početku. Ali vlasti će imati mehanizme da to rešavaju - navodi Asita Kanko.

U ovom trenutku samo Luksemburg i Estonija su potpuno spremne za primenu sistema. U svim ostalim zemljama primena počinje prvo na većim aerodromima i nekim drumskim prelazima. Puna primena na svim spoljnim granicama Šengena očekuje se da od aprila 2026. godine.

Podsetimo, novi sistem će od 12. oktobra početi da funkcioniše u Hrvatskoj, zatim u Bugarskoj, Rumuniji, a od 28. okotobra i u Mađarskoj.

Detalje o novim pravilima na granicama od 12. oktobra pročitajte u tekstu na ovom linku.