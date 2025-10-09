Slušaj vest

Komandir stanice granične policije Batrovci Branko Bačić najavio je danas da će novi evropski sistem za upravljanje granicama "Entry-Exit sistem" (EES), koji podrazumeva fotografisanje i uzimanje otiska četiri prsta desne šake, početi da se primenjuje od 12. oktobra za državljane Srbije na svim spoljnim granicama evropskih država koje se nalaze unutar Šengen zone.

- EES praktično podležu svi državljani trećih država, među kojima su i državljani Srbije, i to isključivo oni državljani Srbije koji nemaju regulisan boravak duže od 90 dana u zemljama koje primenjuju EES. Odnosno, sistem će se primenjivati isključivo prema građanima Srbije koji putuju do 90 dana u ove države, odnosno idu na tzv. kratkotrajni boravak - rekao je Bačić za Tanjug, a preneo Blic.

Prvo registracija, pa ulazak u državu

Branko Bačić o novom sistemu upravljanja granicama Foto: Shutterstock, screenshot prva tv

Pojašnjava da će, prilikom prvog dolaska na ulaz u države koje primenjuju EES, građani Srbije biti u obavezi da izvrše tzv. registraciju.

Kako navodi, osim one uobičajene redovne procedure koje su putnici iz Srbije do sada morali proći, moraće se izvršiti tzv. uzimanje biometrijskih karakteristika, odnosno podataka lica fotografisanjem i uzimaće im se otisci četiri prsta desne šake.

- Registracija se vrši samo jednom, dok se za svaki sledeći izlazak, odnosno ulazak u ove države mora vršiti tzv. verifikacija. Verifikacija je u principu isti postupak kao i kada je u pitanju registracija, osim što kada su u pitanju hrvatski granični prelazi, neće se vršiti tzv. uzimanje otisaka prsta - rekao je Bačić.

Naglasio je da nema starosne granice prema kojoj se primenjuje EES, već će svi putnici morati da se podvrgnu registraciji, osim što će, kako dodaje, deca starosti do 12 godina života biti izuzeta od uzimanja otisaka prstiju.

Srbi će morati da koriste posebne saobraćajne trake

Na pitanje da li se nakon 12. oktobra mogu očekivati veće gužve ili veća zadržavanja na granicama sa zemljama Šengena, Bačić kaže da se očekuje da će se vreme čekanja na granicama produžiti. Napominje da će državljani Srbije biti u obavezi da koriste posebne saobraćajne trake.

- Naši građani moraju koristiti, kada su drumski granični prelazi u pitanju, saobraćajne trake za ostale putnike. Na tim saobraćajnim trakama, na graničnim prelazima Hrvatske, i na ulazu i na izlazu, biće postavljene dodatne table na kojima će biti ispisan "Entry-Exit sistem". Na kontrolnim kabinama, na tim saobraćajnim trakama, biće instalirani uređaji na kojima će se vršiti registracija, odnosno verifikacija te kategorije putnika - objasnio je Bačić.

Kada je reč o prednostima EES, on naglašava da je glavni cilj uvođenja tog sistema da se podigne nivo bezbednosti samog Šengen prostora, a da sistem prvenstveno služi da se evidentira boravak određene kategorije putnika.

Dužina čekanja zavisiće samo od brzine rada graničnih službi koje primenjuju EES

- Na taj način maksimalno će smanjiti ilegalne migracije, odnosno nezakonit boravak na teritoriji ovih država - ukazao je Bačić.

Dodao je da u postupanju graničnih službi MUP-a Srbije neće biti promena.

- Dužina čekanja na samim graničnim prelazima će zavisiti isključivo od brzine rada graničnih službi onih država koje primenjuju "Entry-Exit sistem", prvenstveno kada je izlaz iz Republike Srbije u pitanju. Uprava granične policije MUP-a Republike Srbije će preduzeti sve neophodne mere i radnje u smislu ubrzanja protoka saobraćaja i smanjenja dužine čekanja na samim prelazima - rekao je Bačić.

Putnici povodom uvođenja novog sistema

Većina putnika koja je danas koristila prelaz Batrovci, između Srbije i Hrvatske, smatra da će novi sistem upravljanja granicama "Enrty Exit sistem" (EES), koje uvode zemlje Šengen zone od 12. oktobra, bar u početku, izazvati veće gužve na granicama.

Jedan od putnika kaže da nema problem sa uvođenjem novih pravila jer, kako ističe, neki stručni ljudi su procenili da je to neophodno. Međutim, ocenjuje da će gužve biti neizbežne.

- Biće velike gužve sigurno. Mislim da će u početku biti komplikovanije, ali kasnije ne - rekao je on.

Jedna od putnica smatra da će novi sistem biti komplikovan dok se građani "ne uhodaju".

- Sistem će normalno usporiti proces prelaska granica. Kasnije ćemo videti kako će sve funkcionisati kada se uhoda sistem - naglasila je.

Dvojica muškaraca saglasila su se da će biti potrebno vreme da novi sistem zaživi. Kako kažu očekuju da će se usporiti prolaz kroz granične prelaze.

