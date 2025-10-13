Ovi građani ne smeju da prime vakcinu protiv gripa: Doktorka Mićić objašnjava zašto!
Dr Svetlana Mićić iz Doma zdravlja Savski venac izjavila je danas da je u toku prve nedelje vakcinacije protiv sezonskog gripa odziv zadovoljavajući u toj zdravstvenoj ustanovi. Ona je upozorila i da vakcinu protiv gripa ne bi trebalo da primaju osobe sa povišenom temperaturom ili akutnom infekcijom.
U prvih sedam dana aplikovano je oko 500 doza vakcina, navela je ona, napominjući da je dostupno dovoljno vakcina.
- Vakcina ima dovoljno i planirana je redovna distribucija prema svim domovima zdravlja. U prethodnoj nedelji u našem domu zdravlja aplikovano je oko 500 doza, od 80 do 10 aplikovanih doza na dnevnom nivou - rekla je dr Mićić za Tanjug, a preneo Telegraf.
Za odrasle trovalentna za decu četvorovalentna vakcina protiv gripa
Ona je podsetila da je vakcinacija protiv sezonskog gripa u Srbiji zvanično počela 6. oktobra, a odziv građana, dodala je, na istom je nivou kao prošle godine.
Napomenula je da je dostupna Torlakova "Torvaxflu" trovalentna vakcina i za pedijatrijsko odeljenje četvorovalentna.
- Vakcina ima dovoljno i apelujemo na naše građane da se na vreme zaštite od virusa gripa. Trenutno je u našem Domu zdravlja dostupna Torvaks Flu trovalentna vakcine, koja se daje i starijima od 65 godina - rekla je dr Mićić.
Prema njenim rečima, Srbija je obezbedila oko 332.340 vakcina koje su distribuirane Domovima zdravlja.
- Preporučena je trudnicama, starijim osobama od 65 godina, hroničnim bolesnicima, obolelim od pulmoloških i kardiovaskularnih bolesti, dijabetes melitusa, imunodeficijencije, bubrežnih oboljenja, malignih oboljenja bez obzira na stadijum, zdravstvenim radnicima, kao i radnicima u ustanovama za kolektivni smeštaj - objasnila dr Mićić.
Ko ne može da primi vakcinu protiv gripa
Dodala je da se vakcinacija obavlja u domovima zdravlja, ali da se vakcine ne daju licima sa povišenom temperatirom ili akutnom infekcijom.
- Vакcinа prоtiv gripа је nајеfекtivniјi i nајbеzbedniјi vid individuаlnе i коlекtivnе zаštitе оd gripа - rekla je dr Mićić.
Kurir.rs/ Telegraf.rs/ Tanjug