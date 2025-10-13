Slušaj vest

Dr Svetlana Mićić iz Doma zdravlja Savski venac izjavila je danas da je u toku prve nedelje vakcinacije protiv sezonskog gripa odziv zadovoljavajući u toj zdravstvenoj ustanovi. Ona je upozorila i da vakcinu protiv gripa ne bi trebalo da primaju osobe sa povišenom temperaturom ili akutnom infekcijom.

U prvih sedam dana aplikovano je oko 500 doza vakcina, navela je ona, napominjući da je dostupno dovoljno vakcina.

- Vakcina ima dovoljno i planirana je redovna distribucija prema svim domovima zdravlja. U prethodnoj nedelji u našem domu zdravlja aplikovano je oko 500 doza, od 80 do 10 aplikovanih doza na dnevnom nivou - rekla je dr Mićić za Tanjug, a preneo Telegraf.

Dr Svetlana Mićić Foto: RTS Printscreen

Za odrasle trovalentna za decu četvorovalentna vakcina protiv gripa

Ona je podsetila da je vakcinacija protiv sezonskog gripa u Srbiji zvanično počela 6. oktobra, a odziv građana, dodala je, na istom je nivou kao prošle godine.

Napomenula je da je dostupna Torlakova "Torvaxflu" trovalentna vakcina i za pedijatrijsko odeljenje četvorovalentna.

- Vakcina ima dovoljno i apelujemo na naše građane da se na vreme zaštite od virusa gripa. Trenutno je u našem Domu zdravlja dostupna Torvaks Flu trovalentna vakcine, koja se daje i starijima od 65 godina - rekla je dr Mićić.

Prema njenim rečima, Srbija je obezbedila oko 332.340 vakcina koje su distribuirane Domovima zdravlja.

- Preporučena je trudnicama, starijim osobama od 65 godina, hroničnim bolesnicima, obolelim od pulmoloških i kardiovaskularnih bolesti, dijabetes melitusa, imunodeficijencije, bubrežnih oboljenja, malignih oboljenja bez obzira na stadijum, zdravstvenim radnicima, kao i radnicima u ustanovama za kolektivni smeštaj - objasnila dr Mićić.

Ko ne može da primi vakcinu protiv gripa

Dodala je da se vakcinacija obavlja u domovima zdravlja, ali da se vakcine ne daju licima sa povišenom temperatirom ili akutnom infekcijom.

- Vакcinа prоtiv gripа је nајеfекtivniјi i nајbеzbedniјi vid individuаlnе i коlекtivnе zаštitе оd gripа - rekla je dr Mićić.

Kurir.rs/ Telegraf.rs/ Tanjug