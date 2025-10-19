Slušaj vest

Srbija se oduvek mogla ponositi pronalazačima u raznim oblastima i naučnicima. Imena poput Mihajla Pupina iz Idvora, Nikole Tesle iz Smiljana, ili velikog Beograđanina Milutina Milankovića svima su nam poznata, a njihova dela deo su svetske naučne baštine. Ipak, verovali ili ne, prvi zaštićeni patent kod nas nema veze ni sa genijalcem iz Idvora, ni sa našim a svetskim umom iz Smiljana, pa čak ni sa astronomijom.

Ono što se zvanično vodi kao prva upisana inovacija u Srbiji nije ni transformator, niti telefonija, niti nešto iz domena astronomije ili geofizike.

Prvi patent vezan je za rakiju!

Patent sa rednim brojem jedan delo je novosadskog kazandžije i pronalazača Milana T. Jovanovića. U pitanju je, ni manje ni više, nego "skalamerija" za pravljenje mnogim Srbima omiljenog alkoholnog pića - rakije!

Da bi se uopšte došlo do mogućnosti registracije patenta u Srbiji, morao je "vode Dunavom da protekne" popriličan period. Prvi zakon, "Zakon o zaštiti mustara i modela", donet je u Kraljevini Srbiji 1884. godine, ali je regulisao samo obaveze iz Parizke konvencije i nije omogućavao registraciju bilo kog novog patenta.

Tek je 15. novembra 1920. godine, naslednik prestola, Aleksandar Karađorđević, propisao Uredbu o zaštiti industrijske svojine, kojom je ustanovljena Uprava za zaštitu industrijske svojine kao samostalno državno nadleštvo (pod ministrom trgovine i industrije).

Foto: Z. G.

Austrougarski koren inovacije

Pomenuti izum Novosađanina registrovan je u novoosnovanoj Upravi 1921. godine, ali je zapravo prenet iz Austrougarske, gde je registrovan još 14. decembra 1909. pod brojem 48722.

Jovanović je svoje delo opisao kao "kazan za pečenje rakije" čiji se kazan za pečenje jednostavno vadi iz postolja pomoću poluge, što je u velikoj meri olakšavalo pražnjenje. Takođe, kazan je radio po poznatom postupku s nizom lopatica za mešanje, koje su se mogle lako izvući i ponovo vratiti preko zupčanika.

Dakle, sledeći put kad budete nazdravljali nekom dobrom šljivovicom, setite se da je sve to zasluga prvog zvanično registrovanog srpskog patenta! Živeli!