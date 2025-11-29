Slušaj vest

Nakon saobraćajne nesreće u kojoj su stradale dve mlade osobe na putu Požega–Čačak, spekuliše se o tome gde su završili takozvani panik pozivi, koji su upućeni nadležnima neposredno posle nesreće. Pored SOS opcije na telefonima i automobili imaju e-call sistem. Član radne grupe za izradu nacionalne strategije i Akcionog plana za bezbednost saobraćaja Velimir Jeremić objašnjava kako oni funkcionišu.

Kako podesiti SOS opciju na telefonu Ako se ikada nađete u opasnosti ili situaciji kada brzo morate da pozovete Hitnu pomoć - SOS opcija može da vam spase život. Evo kratkog uputstva kako na Android telefonu možete da podesite kome da idu pozivi: * Sve počinje klikom na ikonu podešavanje - otvorite Settings ili Podešavanja. * Pronađete opciju Bezbednost, hitni slučajevi, SOS poruka * Aktivirajte opciju bočno dugme treba pritisnuti pet puta da bi SOS poruka stigla na brojeve koje ste odredili za to * Dodajte kontakte za hitne slučajeve * Broj za hitne pozive je 911 u Srbiji Vaš kontakt za hitne slučajeve dobija poruku, a uz poruku i lokaciju gde se nalazite preko Gugl mape. Sličan postupak je i na modelima Ajfon telefona.

Velimir Jeremić ističe da moramo da odvojimo dva signala - jedan je sa mobilnih telefona, a drugi instaliran u automobilima.

- Jedno je signal koji je došao s mobilnog telefona, on može biti dvojak, zavisno od sistema, odnosno vrste mobilnog telefona - da li je on automatski na bazi stres testa ili je neko instalirao neku aplikaciju ili neki poziv. A drugi deo koji se meša s tim, to je takozvani e-call sistem koji se nalazi u vozilima - dodaje Jeremić.

Ističe da od 1. aprila 2018. godine sva vozila koja se prodaju u Evropskoj uniji moraju da imaju taj sistem.

Jeremić o panik pozivima iz automobila i sa telefona Foto: Printscreen/ RTS

- On se obično nalazi u gornjem delu automobila, kod retrovizora i radi dvojako. To nije samo sistem u vozilima, već njegova implementacija podrazumeva širi aspekt poslova i opreme koji moraju da funkcionišu. Telekomunikacione kompanije moraju da obezbede sistem koji će obezbediti stabilan signal i pokrivenost duž puteva i mreža auto-puteva. Drugi deo, to je određeni kol centar, lokalni - objašnjava Jeremić.

Poručuje da taj sistem mora da bude interoperabilan - da funkcioniše i u Evropi i u sistemu satelitskog praćenja, na primer, u Rusiji.

- U slučaju saobraćene nezgode, u zemljama gde on radi, sistem na osnovu određenih programiranih efekata po aktivaciji određenih senzora ili aktivaciji vazdušnih jastuka šalje automatski signal u vidu SMS poruke tom kol centru sa minimalnim setom podataka zbog zaštite podataka - navodi Jeremić.

Može li e-call sistem naknadno da se ugradi u automobilu

Na pitanje da li ga imaju samo skupi automobili, Jeremić kaže da je to obavezan deo svakog automobila koji je u prodaji u EU nakon 1. aprila 2018. godine.

- Da li on može da se ugradi u neki drugi automobil? Postoje određene aplikacije i mogućnosti da se on ugradi, ali vrlo je bitno napomenuti da on šalje signal, odnosno lokaciju, na osnovu GPS-a i baznih stanica, vreme kada se saobraćajna nezgoda desila, pravac kretanja vozila, što je jako bitno zbog auto-puta, da li se desilo na primer u pravcu ka Nišu ili od Niša, kao i VIN broj, tj. broj šasije samog vozila - navodi Jeremić.

Ukazuje da je reč o sistemu koji zapravo služi da objedini poziv nadležnih službi i nastao je po uzoru na američki sistem.

- Što znači da nadležna služba spasavanja, na osnovu VIN broja zna koje vozilo u pitanju. Ako je u pitanju elektrovozilo da ga obezbedi na mestima gde treba da se izvrši sečenje vozila ili da se na bezbedan način diskonektuje elektrosistem na vozilu, da ne bi nastradali sami ljudi koji vrše spasavanje - dodaje Jeremić.

Kod nas e-call sistem još nije uveden

Naglašava da ovaj sistem kod nas još zvanično nije uveden, ali da se na njemu radi.

- Ono što jeste rešenje to je tzv. posrednik. Posredni kol-centar. Zavisno od vrste brenda, neki proizvođači su obezbedili regionalno pokrivanje nekim svojim kol-centrom, koji onda na osnovu SMS poruke ili poziva, jer uređaj može da obezbedi i poziv, vrši obaveštavanje nadležne lokalne službe. Naravno, ovde je pitanje procedure. Po našim propisima, neophodno je da operater u nadležnoj instituciji, da li je to policija ili Hitna pomoć, utvrdi zaista lokaciju, da prepozna da li je zaista taj neki problem koji postoji ili je izmišljen problem - kaže Jeremić.

Ističe i da je reč o sistemskom rešenju, koje ne može da bude na nivou privatne inicijative.

- Nadležne institucije koje moraju da budu uključene u to se određuju zakonom. Zakon kod nas to još ne prepoznaje. Verovatno će se raditi na tome u predlogu novog Zakona o bezbednosti saobraćaja, koji treba da bude svakako jedan od osnova, ali isto tako to mora da bude implementirano i u ostale zakonske i podzakonske akte koje se tiču, recimo, medicinskog zbrinjavanja - navodi Jeremić.

Telefoni mogu da pomognu, ali i da donesu probleme

Govoreći o mobilnim telefonima i koje opcije oni nude u takvim situacijama, Jeremić kaže da telefoni mogu da pomognu, ali da treba biti obazriv i zaista utvrditi autentičnost poziva i problema.

- Neki uređaji koji imaju to i priznati su u nekim zemljama, poput Japana ili Francuske, nadležne službe su imale ozbiljan problem. Na primer, na delovima gde su skijališta, telefon, odnosno aplikacija, se aktivirala slučajno prilikom pada skijaša ili u luna parkovima. Tako da je izazivala zabunu i ogroman broj poziva kojima je zatrpavala nadležne službe. Zato je vrlo bitno da postoji ta glasovna mogućnost za sada - zaključuje Jeremić.

