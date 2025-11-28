Igor Jurić kaže da je važno da se bolje međusobno poznajemo.

- Ono što se često dešava kad su maloletna lica u pitanju, a još je gori slučaj sa punoletnim, to je da, recimo, neki roditelji apsolutno ne znaju kako su im deca obučena otišla u školu, da apsolutno ne znaju gde se neko kreće kada nije u školi, kada nije u svojoj kući - kaže Jurić.

Izričit je i da je važno da se ništa ne krije.

- Da ne krijete da li postoji problem u porodici, da ne krijete ako neko ima neki krivični dosije iza sebe, da ne krijete ako su narušeni odnosi, da ne krijete ako ste imali možda neku svađu... Najbitnije je da se osoba pronađe, a onda će se ti svi drugi problemi rešavati - rekao je Jurić.