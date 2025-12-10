Slušaj vest

Masovna tuča izbila je u jednom ugostiteljskom objektu u Srbiji, a snimak incidenta ubrzo se pojavio na društvenim mrežama, gde je za kratko vreme postao viralan.

Dok su pesnice sevale, incident je obeležio i nesvakidašnji detalj - jedan od gostiju spava!

Na snimku, koji je objavljen na društvenoj mreži "X", vidi se kako više muškaraca u jednom trenutku započinje fizički obračun. Sukob je prerastao u masovnu tuču, tokom koje su počele da lete pesnice, a haos je zahvatio gotovo ceo lokal.

- Što neko reče nije Srbija Nikola Tesla već Era Ojdanić - pisalo je u opisu snimka.

Na snimku se može videti i ženska osoba koja se umešala u sukob, te je u jednom trenutku fizički nasrnula na jednog od učesnika i počela da ga šutira.

Ipak, posebnu pažnju korisnika društvenih mreža privukao je muškarac, potpuna "zvezda snimka" koji je tokom čitavog incidenta mirno spavao za stolom, ne sluteći da se iza njegovih leđa odvija potpuni haos.

"Brata koji spava ne bi poremetila ni Hirošima uz Nagasaki", "Pa ovakav kadar ni Kusturica ne bi smislio", "A ovaj levo spava, boli ga uvo", "Ali ovaj u prvom planu sto sedi oduzet", glasili su samo neki od komentara.

Zasad nije poznato kako je do ove masovne tuče došlo, ali ni gde se tačno odigrala.