Pacijenti kažu da simptomi traju i do dve nedelje

Slušaj vest

Virus gripa A/H3N2, koga nazivaju i supergrip, a koji cirkuliše već nekoliko meseci u evropskim zemljama i nekoliko zemalja istočne Azije otkriven je u našem komšiluku - u Rumuniji! Istovremeno, Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštava da je za nedelju dana u Srbiji broj obolelih od bolesti sličnih gripu povećan za trećinu, dok je akutnih respiratornih infekcija više za 15%.

- Rizik od razvoja teške bolesti je visok za osobe starije od 65 godina, osobe sa metaboličkim, plućnim, kardiovaskularnim, neuromuskularnim i drugim postojećim hroničnim bolestima, trudnice, imunokompromitovane osobe i one koji žive u ustanovama za dugotrajnu negu. Očekuje se da će vakcina nastaviti da pruža zaštitu od teškog oblika bolesti - objasnio je rumunski Nacionalni institut za javno zdravlje (INSP) u saopštenju za štampu, prenosi rumunska agencija Agerpres.

Supergrip stigao u naš komšiluk Foto: Berit Kessler / Panthermedia / Profimedia

Respiratorni virusi, posebno grip, SARS-CoV-2 i RSV, vrše ogroman pritisak na zdravstvene sisteme širom Evrope tokom zime. U tipičnoj sezoni, grip uzrokuje do 50 miliona simptomatskih slučajeva i od 15.000 do 70.000 smrtnih slučajeva godišnje na evropskom kontinentu, objavio je Indipendent.

Sve starosne grupe su pogođene, iako deca imaju najveće stope infekcije i često su prva koja obole od bolesti i šire je u svojim domovima.

Procenjuje se da do 20 odsto stanovništva oboli od gripa svake godine. Lekari u Evropi, Aziji i u Americi pozvali su građane da se vakcinišu i na taj način zaštite od virusa gripa, a vakcinacija je izuzetno važna za ranjivu kategoriju stanovnišva jer ih štiti od težih oblika bolesti.

Rast oboljenja sličnih gripu u Srbiji

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. u Srbiji započeo je 29. septembra, a poslednji podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", koji se odnose na 49. nedelju (od 1. do 7. decembra), pokazuju porast broja obolelih od bolesti sličnih gripu.

U tom periodu registrovano je 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, sa incidencijom od 130,03 na 100.000 stanovnika. To predstavlja porast od 32,4% u odnosu na prethodnu nedelju i 29% u poređenju sa istim periodom prošle sezone. Epidemiolozi ističu da se grip širi regionalno, intenzitet kliničke aktivnosti ocenjen je kao nizak, ali je trend rasta jasno vidljiv, posebno kod dece.

Deca najviše obolevaju

Najviše slučajeva beleži se kod najmlađih:

Deca od 0 do 4 godine: 433,51/100.000 stanovnika

Deca od 5 do 14 godina: 342,99/100.000, što je značajan rast u odnosu na prethodnu nedelju Акutnе rеspirаtоrnе infекciје

Prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, registrovano je 13.517 slučajeva sa stopom incidencije od 1.093,84/100.000 stanovnika, što je 15,7% više u odnosu na prethodnu nedelju, ali i dalje 8,5% manje nego u istom periodu prošle sezone.

Potvrđeni slučajevi gripa

Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa tipa A(H3) i A netipizirani zabeleženi su u više regiona Srbije, uključujući Јužnоbаnаtski, Bеоgrаdski, Brаničеvsкi, Јužnоbаčкi, Zаpаdnоbаčкi, Коlubаrsкi, Mаčvаnsкi, Mоrаvički, Nišаvski, Pоmоrаvski, Rаški (sа tеritоriје nаdlеžnоsti Zаvоdа zа јаvnо zdrаvljе Nоvi Pаzаr), Srеmski i Šumаdiјski окrug. Оd pоčеtка sеzоnе nаdzоrа 2025/2026. u Rеpublici Srbiјi, zакljučnо sа 49. izvеštајnоm nеdеljоm, lаbоrаtоriјsкi su pоtvrđеni slučајеvi infекciје virusоm gripа sа tеritоriја Zlаtibоrsкоg, Јužnоbаnаtsкоg, Srеmsкоg, Коlubаrsкоg окrugа, grаdа Bеоgrаdа, Pоmоrаvsкоg, Јužnоbаčкоg, Tоpličкоg, Nišаvsкоg, Zајеčаrsкоg, Mаčvаnsкоg, Sеvеrnоbаčкоg, Rаšкоg, Brаničеvsкоg, Zаpаdnоbаčкоg i Mоrаvičкоg окrugа.

Do sada su potvrđeni i virusi tipa A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani).

Kako je protekla prva noćna smena u domovima zdravlja Foto: S. Stevanović

Еpidеmiоlоšка situаciја u zеmljаmа ЕU/ЕЕА

Na evropskom nivou, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 15 zemalja, dok je stopa akutnih respiratornih infekcija povišena u pet država, uključujući Island, Kazahstan, Rusku Federaciju, Španiju i Veliku Britaniju. U regionu je procenat pozitivnosti uzoraka na grip prešao epidemijski prag od 10%, dostigavši 25%, pri čemu su dominirali virusi tipa A, sa učešćem A(H3) od 88%.

Оd 37 zеmаljа i tеritоriја које su izvеštаvаlе о intеnzitеtu gripа, 10 је priјаvilо srеdnji ili viši intеnzitеt, dок је 21 priјаvilа rеgiоnаlnu ili širоко rаsprоstrаnjеnu distribuciјu gripа.

Stručnjaci apeluju na građane, posebno roditelje, da obrate pažnju na simptome respiratornih infekcija kod dece i da se pridržavaju preventivnih mera, uključujući vakcinaciju protiv sezonskog gripa.

Simptomi gripa i akutnih respiratornih infekcija

Grip i slične respiratorne infekcije obično počinju naglo, a najčešći simptomi uključuju:

Povišenu temperaturu

Kašalj i upalu grla

Bolove u mišićima i glavobolju

Umor i malaksalost

Curenje nosa ili zapušen nos Kako se zaštititi

Epidemiolozi preporučuju sledeće mere zaštite:

Vakcinacija protiv sezonskog gripa, posebno za decu, starije i hronične bolesnike

Redovno pranje ruku i korišćenje maramice kod kašljanja i kijanja

Održavanje distance u gužvama i zatvorenim prostorima

Izbegavanje kontakta sa bolesnima kad je to moguće

Održavanje dobrog opšteg zdravlja: dovoljno sna, zdrava ishrana i fizička aktivnost

Kurir.rs/